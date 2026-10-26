LAmAra sí que REsento el pas del SOLtemps. LAmVull anar de REpressa i ell va MImlent. LAmAra és quan em REnego a mi maSOLteix, canMImsat sempre de LAmperdre el SOLtemps i d'espeRErar...
LAmD'esperar que REarribi el moSOLment LAmi sempre penREdent de perdre el MImtren. LAmDesitjant creREuar la porta SOLi veuMImre que per fi hem triat LAmel mateix caSOLmí.
LAmSé que amb SImtu poDOdré soREmiar per SOLsempre més, fer-ho MI7tot realitat. No hi LAmha un racó en el meu planeta on DOpugui estar i deiRExar de pensar en SOLtu.
I ara que no et MImtinc al meu cosDOtat, sento que m'han REpres un tros de SOLmón, ara és quan em MImperdo en la fosDOcor, ara que no hi FAets, SOLno. Ara és quan volMImdria desperDOtar, ara és quan més REet trobo a falMImtar, quan tinc por, quan SImés por em fa la SImpor, quan em posa a LAprova el teu amor. És diDO→fícil SIm→ser un maLAm→teix RE→si tu no hi SOLets.
LAmAra sí que REsento el pas del SOLtemps. LAmVull anar de REpressa i ell va MImlent. LAmCom un REpres a la cel·la tanSOLcat, quan MImmés a prop més LAmlluny ha aSOLnat la lliberREtat.
LAmLes onades REtomben el vaiSOLxell LAmen el que parREtir fóra impruMImdent, LAmperò saps REque seguiré esperant el SOLmeu moMImment, paciLAment, vaSOLlent, LAmsempre pendent REd'on bufa el SOLvent.
LAmImagiSImno el DOmón a REmida, on SOLel desig fos MI7sempre realitat. LAmNo hi ha un racó en el meu planeta on DOpugui estar i deiRExar de pensar en SOLtu.
I ara que no et MImtinc al meu cosDOtat, sento que m'han REpres un tros de SOLmón, ara és quan em MImperdo en la fosDOcor, ara que no hi FAets, SOLno. Ara és quan volMImdria desperDOtar, ara és quan més REet trobo a falMImtar, quan tinc por, quan SImés por em fa la SImpor, quan em posa a LAprova el teu amor. És diDO→fícil SIm→ser un maLAm→teix RE→si tu no hi SOLets.
MImDORESOLMImDOFASOL MImDORESOLSImDOMILA
I ara que no et FA#mtinc al meu cosREtat, sento que m'han MIpres un tros de LAmón, ara és quan em FA#mperdo en la fosREcor, ara que no hi SOLets, LAno. Ara és quan volFA#mdria desperREtar, ara és quan més MIet trobo a FA#mfaltar, quan tinc por, quan DO#més por em fa la DO#mpor, quan em posa a SIprova el teu amor. És diREfícil ser un mateix si tu no hi LAets.