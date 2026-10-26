REAra que el MImmón torna a esSOLtar per pinREtar,
MImara que SOLno pinto REres si te'n vas.
MImAra que hem desfet LAlligams,
MImara que el sofà SOLadd9s'ha REfetLAtan gran.
MImAra que la por viu sota LAcasa,
DO#mara que la REcasa em cau daSImmunt,
REara que tot MImfa l'olor SImdel SOLmteeeeeeDOeu perREfum. REadd9 RE LAsus4
REAra que MImvisc sense SOLveure allà on REvaig, LAsus4
REara aquest MImpis sense tu SOLés un desREpatx.
MImAra que som la LAmeitat
MImdel que temps enSOLrere LAhavíem estat.
MImAra que és LAtardor cada setmana,
REara que el pitjor SImés haver fet tard,
REara que no esMImtà sola SImlaLAadd9sooooooSOL7oooooDOooleREdat.
RE MIm LA RE
MImAra que no pasLAsen mai els dies,
REara que les SImnits passen en blanc,
REara cal deiMImxar que el SImtemps vaSOLmgiiiiiDOiii pasREsant.
MImAra que és LAtardor cada setmana,
REara que ja et SImtrobo a faltar tant,
REara que MImencara te SImn'estàs aREnant...
LA#AREnant.
DOAaaaaaREaaaaanant!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.