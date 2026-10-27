RE♭No he sapigut trobar el moSOL♭ment per sincerar-me SI♭mni la manera d'avanLA♭çar. M'he SOL♭trencat a cada pas sense pensar-RE♭m'ho, m'he fet SI♭mmal per ser capaç d'imaLA♭ginar.
RE♭No vaig veure els seSOL♭nyals mentre esperava SI♭mperquè el cel em va remoure la veritat. LA♭ He SOL♭après que callar-se les paRE♭raules, per molt que en tinguis SI♭mganes, és el que et farà aLA♭vançar.
MI♭mI vaig cagar-la idealitzant-LA♭te sense RE♭pensar ni escoltar la gent, SOL♭i vaig cagar-la imaginant-te amb la foLA♭guera a voRE♭ra el mar sense res més.
RE♭Potser he perdut el temps SOL♭per no viure el present. SI♭mJa m'he trencat les ales LA♭per entendre lentament. SOL♭Ara el que toca, RE♭sense resposta, SI♭més agradar-me i LA♭no fer l'idiota. RE♭Potser he perdut el temps SOL♭per no viure el present. SI♭mJa m'he trencat les ales LA♭per entendre lentament. SOL♭Ara el que toca, RE♭sense resposta, SI♭més intentar agradar-me i LA♭parar de fer l'idiota.
RE♭
No he sapigut trobar el SOL♭camí, jo ja t'ho SI♭mvaig dir. Vaig trobar-me LA♭perdut enmig de les nits SOL♭fredes. Va ser com puRE♭jar al Puigmal SI♭mal mig d'una forta temLA♭pesta, RE♭i ara no sé com SOL♭guiar-me amb les estrelles. SI♭mM'has ennuvolat i LA♭ara no em deixes veure. SOL♭No sé com tornar, RE♭hauré d'improvisar SI♭mi baixar per la LA♭tartera.
MI♭mI vaig cagar-la idealitzant-LA♭te sense RE♭pensar ni escoltar la gent, SOL♭i vaig cagar-la imaginant-te amb la foLA♭guera a voRE♭ra el mar sense res més.
RE♭Potser he perdut el temps SOL♭per no viure el present. SI♭mJa m'he trencat les ales LA♭per entendre lentament. SOL♭Ara el que toca, RE♭sense resposta, SI♭més agradar-me i LA♭no fer l'idiota. RE♭Potser he perdut el temps SOL♭per no viure el present. SI♭mJa m'he trencat les ales LA♭per entendre lentament. SOL♭Ara el que toca, RE♭sense resposta, SI♭més intentar agradar-me i LA♭parar de fer l'idiota.
RE♭Potser he perdut el temps SOL♭per no viure el present. SI♭mJa m'he trencat les ales LA♭per entendre lentament. SOL♭Ara el que toca, RE♭sense resposta, SI♭més agradar-me i LA♭no fer l'idiota. RE♭Potser he perdut el temps SOL♭per no viure el present. SI♭mJa m'he trencat les ales LA♭per entendre lentament. SOL♭Ara el que toca, RE♭sense resposta, SI♭més intentar agradar-me i LA♭parar de fer l'idiota.
RE♭Estimar-me a mi, SOL♭ no pensar en ninSI♭mgú, estimar-me a LA♭mi molt abans que a SOL♭tu abraçar-me RE♭fort a SI♭mmi. LA♭
RE♭Estimar-me a mi, SOL♭ no pensar en ninSI♭mgú, estimar-me a LA♭mi molt abans que a SOL♭tu abraçar-me RE♭fort a SI♭mmi. LA♭
RE♭Potser he perdut el temps SOL♭per no viure el present. SI♭mJa m'he trencat les ales LA♭per entendre lentament. SOL♭Ara el que toca, RE♭sense resposta, SI♭més agradar-me i LA♭no fer l'idiota. RE♭Potser he perdut el temps SOL♭per no viure el present. SI♭mJa m'he trencat les ales LA♭per entendre lentament. SOL♭Ara el que toca, RE♭sense resposta, SI♭més intentar agradar-me i LA♭parar de fer l'idiota.