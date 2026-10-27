Ara (Acords)

No he sapigut trobar

Acords Acords
Nil Moliner
nil moliner lugar paraiso y el tuyo
nil moliner lugar paraiso y el tuyo
RE♭No he sapigut trobar
el moSOL♭ment per sincerar-me
SI♭mni la manera d'avanLA♭çar.
M'he SOL♭trencat a cada pas
sense pensar-RE♭m'ho,
m'he fet SI♭mmal per
ser capaç d'imaLA♭ginar.

RE♭No vaig veure
els seSOL♭nyals mentre esperava
SI♭mperquè el cel em va
remoure la veritat. LA♭
He SOL♭après que callar-se les paRE♭raules,
per molt que en tinguis SI♭mganes,
és el que et farà aLA♭vançar.

MI♭mI vaig cagar-la
idealitzant-LA♭te
sense RE♭pensar ni escoltar la gent,
SOL♭i vaig cagar-la
imaginant-te amb la foLA♭guera
a voRE♭ra el mar sense res més.

RE♭Potser he perdut el temps
SOL♭per no viure el present.
SI♭mJa m'he trencat les ales
LA♭per entendre lentament.
SOL♭Ara el que toca,
RE♭sense resposta,
SI♭més agradar-me i LA♭no fer l'idiota.
RE♭Potser he perdut el temps
SOL♭per no viure el present.
SI♭mJa m'he trencat les ales
LA♭per entendre lentament.
SOL♭Ara el que toca,
RE♭sense resposta,
SI♭més intentar agradar-me
i LA♭parar de fer l'idiota.

RE♭

No he sapigut trobar el SOL♭camí,
jo ja t'ho SI♭mvaig dir.
Vaig trobar-me LA♭perdut
enmig de les nits SOL♭fredes.
Va ser com puRE♭jar al Puigmal
SI♭mal mig d'una forta temLA♭pesta,
RE♭i ara no sé com
SOL♭guiar-me amb les estrelles.
SI♭mM'has ennuvolat i
LA♭ara no em deixes veure.
SOL♭No sé com tornar,
RE♭hauré d'improvisar
SI♭mi baixar per la LA♭tartera.

MI♭mI vaig cagar-la
idealitzant-LA♭te
sense RE♭pensar ni escoltar la gent,
SOL♭i vaig cagar-la
imaginant-te amb la foLA♭guera
a voRE♭ra el mar sense res més.

RE♭Potser he perdut el temps
SOL♭per no viure el present.
SI♭mJa m'he trencat les ales
LA♭per entendre lentament.
SOL♭Ara el que toca,
RE♭sense resposta,
SI♭més agradar-me i LA♭no fer l'idiota.
RE♭Potser he perdut el temps
SOL♭per no viure el present.
SI♭mJa m'he trencat les ales
LA♭per entendre lentament.
SOL♭Ara el que toca,
RE♭sense resposta,
SI♭més intentar agradar-me
i LA♭parar de fer l'idiota.

RE♭Potser he perdut el temps
SOL♭per no viure el present.
SI♭mJa m'he trencat les ales
LA♭per entendre lentament.
SOL♭Ara el que toca,
RE♭sense resposta,
SI♭més agradar-me i LA♭no fer l'idiota.
RE♭Potser he perdut el temps
SOL♭per no viure el present.
SI♭mJa m'he trencat les ales
LA♭per entendre lentament.
SOL♭Ara el que toca,
RE♭sense resposta,
SI♭més intentar agradar-me
i LA♭parar de fer l'idiota.

RE♭Estimar-me a mi, SOL♭
no pensar en ninSI♭mgú,
estimar-me a LA♭mi
molt abans que a SOL♭tu
abraçar-me RE♭fort a SI♭mmi. LA♭

RE♭Estimar-me a mi, SOL♭
no pensar en ninSI♭mgú,
estimar-me a LA♭mi
molt abans que a SOL♭tu
abraçar-me RE♭fort a SI♭mmi. LA♭

RE♭Potser he perdut el temps
SOL♭per no viure el present.
SI♭mJa m'he trencat les ales
LA♭per entendre lentament.
SOL♭Ara el que toca,
RE♭sense resposta,
SI♭més agradar-me i LA♭no fer l'idiota.
RE♭Potser he perdut el temps
SOL♭per no viure el present.
SI♭mJa m'he trencat les ales
LA♭per entendre lentament.
SOL♭Ara el que toca,
RE♭sense resposta,
SI♭més intentar agradar-me
i LA♭parar de fer l'idiota.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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