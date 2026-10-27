Ara és l'hora (Acords)

Guardo el tresor que manté

Acords Acords
Xeic!
xeic som
xeic som
REm SI♭ FA DO→ LA
REm SI♭ FA DO LA

Guardo el REmtresor que manté
viva l’espeDOrança
quan cau la SI♭llum darrere
els murs de l’opresFAsió. DO
Guardo el coREmratge que
equilibra la baDOlança
quan ens enSI♭volten
els dubtes en la fosLAcor.

S’han acaSI♭bat els maltractes,
treDOballs de sol a sol,
ser esREmclaus d’un sistema que
no ens DOestima ni ens vol.
És SI♭l’hora que entenguin
que DOja hem perdut la por.
La REmlluita, el missatge,
la LAveu dels sense nom.

REmNoooSI♭o! No ens poFAdran imposar
la seva DOforma de pensar.
REmNoooSI♭o! Fem un FApas endavant
per poder DOcontinuar avançant.

REm SI♭ FA DO→ LA
REm SI♭ FA DO LA

Tenim la REmforça per arribar a la vicDOtòria.
Tenim hisSI♭tòria, una llengua i un FApaDOís.
Tenim el REmcompromís de totes les esDOtrelles
perquè ens diSI♭buixin el camí que hem de seLAguir.

S’han acaSI♭bat els maltractes,
treDOballs de sol a sol,
ser esREmclaus d’un sistema que
no ens DOestima ni ens vol.
És SI♭l’hora que entenguin
que DOja hem perdut la por.
La REmlluita, el missatge,
la LAveu dels sense nom.

REmNoooSI♭o! No ens poFAdran imposar
la seva DOforma de pensar.
REmNoooSI♭o! Fem un FApas endavant
per poder DOcontinuar avançant.

REmNoooSI♭o! No ens poFAdran imposar
la seva DOforma de pensar.
REmNoooSI♭o! No poFAdran aturar
el camí DOde la nostra llibertat.

REm SI♭ LA→ DO x2

REmPerquè ara és l’hora de ser els més valents,
REmperquè ara és l’hora de canviar el present,
SI♭perquè ara és l’hora de tirar endavant
LAper poder DOcontinuar avançant.

REmPerquè ara és l’hora de ser els més valents,
REmperquè ara és l’hora de canviar el present,
SI♭perquè ara és l’hora de tirar endavant
LAper poder FAcontiMInuar avanREmçant.

REmNoooSI♭o! No ens poFAdran imposar
la seva DOforma de pensar.
REmNoooSI♭o! Fem un FApas endavant
per poder DOcontinuar avançant.

REmNoooSI♭o! No ens poFAdran imposar
la seva DOforma de pensar.
REmNoooSI♭o! No poFAdran aturar
el camí DOde la nostra llibertat.

REm SI♭ FA DO→ LA x2
REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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