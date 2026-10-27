Guardo el REmtresor que manté viva l’espeDOrança quan cau la SI♭llum darrere els murs de l’opresFAsió. DO Guardo el coREmratge que equilibra la baDOlança quan ens enSI♭volten els dubtes en la fosLAcor.
S’han acaSI♭bat els maltractes, treDOballs de sol a sol, ser esREmclaus d’un sistema que no ens DOestima ni ens vol. És SI♭l’hora que entenguin que DOja hem perdut la por. La REmlluita, el missatge, la LAveu dels sense nom.
REmNoooSI♭o! No ens poFAdran imposar la seva DOforma de pensar. REmNoooSI♭o! Fem un FApas endavant per poder DOcontinuar avançant.
REmSI♭FADO→LA REmSI♭FADOLA
Tenim la REmforça per arribar a la vicDOtòria. Tenim hisSI♭tòria, una llengua i un FApaDOís. Tenim el REmcompromís de totes les esDOtrelles perquè ens diSI♭buixin el camí que hem de seLAguir.
S’han acaSI♭bat els maltractes, treDOballs de sol a sol, ser esREmclaus d’un sistema que no ens DOestima ni ens vol. És SI♭l’hora que entenguin que DOja hem perdut la por. La REmlluita, el missatge, la LAveu dels sense nom.
REmNoooSI♭o! No ens poFAdran imposar la seva DOforma de pensar. REmNoooSI♭o! Fem un FApas endavant per poder DOcontinuar avançant.
REmNoooSI♭o! No ens poFAdran imposar la seva DOforma de pensar. REmNoooSI♭o! No poFAdran aturar el camí DOde la nostra llibertat.
REmSI♭LA→DO x2
REmPerquè ara és l’hora de ser els més valents, REmperquè ara és l’hora de canviar el present, SI♭perquè ara és l’hora de tirar endavant LAper poder DOcontinuar avançant.
REmPerquè ara és l’hora de ser els més valents, REmperquè ara és l’hora de canviar el present, SI♭perquè ara és l’hora de tirar endavant LAper poder FAcontiMInuar avanREmçant.
REmNoooSI♭o! No ens poFAdran imposar la seva DOforma de pensar. REmNoooSI♭o! Fem un FApas endavant per poder DOcontinuar avançant.
REmNoooSI♭o! No ens poFAdran imposar la seva DOforma de pensar. REmNoooSI♭o! No poFAdran aturar el camí DOde la nostra llibertat.