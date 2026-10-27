Ara és Nadal (Acords)

Ara comença un dia més

Acords Acords
Lexu's
REAra comença un dia més,
el món s'aixeca i baSI7dalla,
el sol que manMImdrosament LA
il·lumina la vida REun cop LAmés.

RELa neu ja pinta cada carrer
i el vent gelat fa enroSI7gir
les cares de MImtota la gent. LA
No tens cap pressa i els vas REsomriRE7ent.

SOLDeixa't SOL#dimsorprendre REa un nou deSI7mà,
pensa que MImara és el moment d'estar
amb tot el LAque ahir vas deixar oblidat.

Ara és NaREdal i al teu FA#mcostat
el MImtemps camina sense LApressa,
i a cada insSOLtant ja pots RE/FA#cantar
que LA#→ara ja DO→és NaREdal, que LA#→és el DO→teu NaREdal.

RETreu-te les boires que durant l'any
et van encorsetant i SI7no et deixen
veure el MImdia clar.LAAra és hora
de tornar a REcomenRE7çar.

SOLDeixa't SOL#dimsorprendre REa un nou deSI7mà,
pensa que MImara és el moment d'estar
amb tot el LAque ahir vas deixar oblidat.

Ara és NaREdal i al teu FA#mcostat
el MImtemps camina sense LApressa,
i a cada insSOLtant ja pots RE/FA#cantar
que LA#→ara ja DO→és NaREdal, que LA#→és el DO→teu NaREdal.

SOL MIm SOL SIm
SOL MIm SOL LA

Ara és NaREdal i al teu FA#mcostat
el MImtemps camina sense LApressa,
i a cada insSOLtant ja pots RE/FA#cantar
que LA#→ara ja DO→és NaREdal, que LA#→és el DO→teu NaREdal.
Ara és NaREdal i al teu FA#mcostat
el MImtemps camina sense LApressa,
i a cada insSOLtant ja pots RE/FA#cantar
que LA#→ara ja DO→és NaREdal, que LA#→és el DO→teu NaREdal.

ALA#→ra ja DO→és NaREdal.
ALA#→ra ja DO→és NaREdal.
ALA#→ra ja DO→és NaREdal.
ALA#→ra ja DO→és NaREdal.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi