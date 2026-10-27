REAra comença un dia més, el món s'aixeca i baSI7dalla, el sol que manMImdrosament LA il·lumina la vida REun cop LAmés.
RELa neu ja pinta cada carrer i el vent gelat fa enroSI7gir les cares de MImtota la gent. LA No tens cap pressa i els vas REsomriRE7ent.
SOLDeixa't SOL#dimsorprendre REa un nou deSI7mà, pensa que MImara és el moment d'estar amb tot el LAque ahir vas deixar oblidat.
Ara és NaREdal i al teu FA#mcostat el MImtemps camina sense LApressa, i a cada insSOLtant ja pots RE/FA#cantar que LA#→ara ja DO→és NaREdal, que LA#→és el DO→teu NaREdal.
RETreu-te les boires que durant l'any et van encorsetant i SI7no et deixen veure el MImdia clar.LAAra és hora de tornar a REcomenRE7çar.
SOLDeixa't SOL#dimsorprendre REa un nou deSI7mà, pensa que MImara és el moment d'estar amb tot el LAque ahir vas deixar oblidat.
Ara és NaREdal i al teu FA#mcostat el MImtemps camina sense LApressa, i a cada insSOLtant ja pots RE/FA#cantar que LA#→ara ja DO→és NaREdal, que LA#→és el DO→teu NaREdal.
SOLMImSOLSIm SOLMImSOLLA
Ara és NaREdal i al teu FA#mcostat el MImtemps camina sense LApressa, i a cada insSOLtant ja pots RE/FA#cantar que LA#→ara ja DO→és NaREdal, que LA#→és el DO→teu NaREdal. Ara és NaREdal i al teu FA#mcostat el MImtemps camina sense LApressa, i a cada insSOLtant ja pots RE/FA#cantar que LA#→ara ja DO→és NaREdal, que LA#→és el DO→teu NaREdal.
ALA#→ra ja DO→és NaREdal. ALA#→ra ja DO→és NaREdal. ALA#→ra ja DO→és NaREdal. ALA#→ra ja DO→és NaREdal.