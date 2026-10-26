DOUn altre diumenge, camí del FAcapvespre, DOtan dins del meu món, avui penso allò FAque el temps amaga, REmllegint cada carta i paraula a paraula LAmper tu va signada, FAun altre diumenSOLge, camí del capLAmvespre.
DONo m'esperava una trucada FApassada mitja vida. DOQui sap si després de tanta espera entens una FAmanera, REmmés no puc entendre que diguis que no LAmet vols anar d'aquí. FANo sé ara... SOLNo sé ara...
REmTreuré de mi un somriure i així no LAmhauré de plorar. FAMassa temps per a decidir-te, vull oSOLblidar tot el passat.
DOAra ja no és hora. MImAra que has perdut LAa la persona, és REmquan t'adones FAmque el teu cor no oblida, però fa temps SOLque el meu no et crida. SOLÉs quan te n'adones.
DOAra ja no és hora. MImL'ànima que un dia LAvas ferir es va REmfer invisible. FAmI no canviaré, no tornaré a mosSOLtrar-me feble. SOLAra ja no és hora...
DOUn altre diumenge, camí del capvesFApre, DOhi ha coses que no esborraria, peFArò que mai més faria. REmEncara que passin els dies, totLAmhom trobarà una sortida. FALes mans de l'odi coSOLmencen a podrir-se.
REmI tu cada vegada ho fas pitjor. LAmQuè intentes canviar? FAMassa temps per a decidir-te, SOLmillor si et quedes on estàs. SOLPermet que et digui avui...
DOAra ja no és hora. MImAra que has perdut LAa la persona, és REmquan t'adones FAmque el teu cor no oblida, però fa temps SOLque el meu no et crida. SOLÉs quan te n'adones.
DOAra ja no és hora. MImL'ànima que un LAdia vas ferir REmes va fer invisible. FAmI no canviaré, no tornaré a SOLmostrar-me feble. SOLAra ja no és hora...