Ara no sé què dir-te (Acords)

Hi ha un misteri

Acords Acords
El Petit de Cal Eril
el petit de cal eril eril eril eril
el petit de cal eril eril eril eril
SI♭ SI♭maj7 SI♭ SI♭maj7 DOm7 DOm13

SI♭Hi ha un misSI♭maj7teri
que s'aSI♭propa
cada SI♭maj7cop que ets amb DOm7mi.
Una miDOm13rada, una DOm7sola,
just aDOm13bans de DOm7dormir.
Hi ha una SI♭cosa que SI♭maj7caldria
que saSI♭bessis de SI♭maj7mi.
Una proDOm7mesa, una DOm13sola,
just aDOm7bans de morir.
MI♭maj7SeguraFAment ja saps el SOLm7que et vull FA/LAdir.
MI♭maj7SeguraFAment ja ho saps.
MI♭maj7Segurament DO7sus2ja ho saps.

MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te.
DOm7Ara no sé què FAdir-te.
MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te. DO7sus2Uuuhhh!
MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te.
DOm7Ara no sé què FAdir-te.
MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te. DO7sus2Uuuhhh!

SI♭ SI♭maj7 SI♭ SI♭maj7 DOm7 DOm13

SI♭Hi ha un misSI♭maj7teri
que s'aSI♭propa
cada SI♭maj7cop que ets amb DOm7mi.
Una DOm13pregunta, una DOm7sola,
just aDOm13bans de DOm7partir.
Hi ha una SI♭cosa que SI♭maj7caldria
que saSI♭bessis de SI♭maj7mi.
Una proDOm7mesa, una DOm13sola,
just aDOm7bans de morir.
MI♭maj7SeguraFAment ja saps el SOLm7que et vull FA/LAdir.
MI♭maj7SeguraFAment ja ho saps.
MI♭maj7Segurament DO7sus2ja ho saps.

MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te.
DOm7Ara no sé què FAdir-te.
MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te. DO7sus2Uuuhhh!
MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te.
DOm7Ara no sé què FAdir-te.
MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te. DO7sus2Uuuhhh!

MI♭maj7Pa-ra-ràpa-REm7ra-rà.
DOm7Pa-ra-ràpa-FAra-rà.
MI♭maj7Pa-ra-ràpa-REm7ra-rà. DO7sus2

MI♭maj7Pa-ra-ràpa-REm7ra-rà.
DOm7Pa-ra-ràpa-FAra-rà.
MI♭maj7Pa-ra-ràpa-REm7ra-rà. DO7sus2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi