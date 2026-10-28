SI♭Hi ha un misSI♭maj7teri que s'aSI♭propa cada SI♭maj7cop que ets amb DOm7mi. Una miDOm13rada, una DOm7sola, just aDOm13bans de DOm7dormir. Hi ha una SI♭cosa que SI♭maj7caldria que saSI♭bessis de SI♭maj7mi. Una proDOm7mesa, una DOm13sola, just aDOm7bans de morir. MI♭maj7SeguraFAment ja saps el SOLm7que et vull FA/LAdir. MI♭maj7SeguraFAment ja ho saps. MI♭maj7Segurament DO7sus2ja ho saps.
MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te. DOm7Ara no sé què FAdir-te. MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te. DO7sus2Uuuhhh! MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te. DOm7Ara no sé què FAdir-te. MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te. DO7sus2Uuuhhh!
SI♭SI♭maj7SI♭SI♭maj7DOm7DOm13
SI♭Hi ha un misSI♭maj7teri que s'aSI♭propa cada SI♭maj7cop que ets amb DOm7mi. Una DOm13pregunta, una DOm7sola, just aDOm13bans de DOm7partir. Hi ha una SI♭cosa que SI♭maj7caldria que saSI♭bessis de SI♭maj7mi. Una proDOm7mesa, una DOm13sola, just aDOm7bans de morir. MI♭maj7SeguraFAment ja saps el SOLm7que et vull FA/LAdir. MI♭maj7SeguraFAment ja ho saps. MI♭maj7Segurament DO7sus2ja ho saps.
MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te. DOm7Ara no sé què FAdir-te. MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te. DO7sus2Uuuhhh! MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te. DOm7Ara no sé què FAdir-te. MI♭maj7Ara no sé què REm7dir-te. DO7sus2Uuuhhh!