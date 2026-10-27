La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Quan
FA#ja estiguis fora, lluny de tot,
saps
FA#que jo estaré prop teu
pin
RE#mtant-te el cor ver DO#mell.
Quan
FA#t'enxampi l'albada als antípodes del son,
el
FA#meu pols romandrà ferm
pin
FA#tant-te el cor vermell.
Ho tenim
MIa tocar, la bassa és RE#ma vessar. SI DO#
Quan
FA#tornin els homes de tots els fronts,
quan
FA#vegin el món amb els seus propis ulls,
aquell
RE#mdia marxa DO#rem.
Mar
FA#xarem pels carrers amb la Mare de Déu
lluint
FA#una pancarta amb un eslògan ben potent,
els
FA#cors pintats vermells.
Som
MIel que som, sò RE#mlids com SI→ DO#→plom.
No et donaré l'es
FA#quena, SIés ara o mai, MIés impossible que res SIpesi tant.
No et donaré l'es
FA#quena, SIés ara o mai, MIés impossible que res SIpesi tant.
No et donaré l'es
FA#quena SId'ara endavant MItota la vida en un ma SIteix instant. SOL RE#m→ DO#
Quan et
FA#faltin les forces vencent la por,
saps
FA#que jo estaré prop teu
pin
RE#mtant-te al cor un es DO#tel.
Quan encen
FA#drem la flama, per fi emprendrem el vol,
omplint
FA#tot l'horitzó de colors i de perfums,
el
FA#cor pintat vermell.
Sé
MIque haurem de lluitar, ningú ens vin RE#mdrà a salvar. SI DO#
No et donaré l'es
FA#quena, SIés ara o mai, MIés impossible que res SIpesi tant.
No et donaré l'es
FA#quena, SIés ara o mai, MIés impossible que res SIpesi tant.
No et donaré l'es
FA#quena SId'ara endavant MItota la vida en un ma SIteix instant. FA# SI
No et donaré l'es
FA#que SIna...
Quan
FA#ja estiguis fora, lluny de tot,
saps
FA#que jo estaré prop teu
pin
RE#mtant-te al cor un es DO#tel.
saps
pin
Quan
el
pin
Ho tenim
Quan
quan
aquell
Mar
lluint
els
Som
No et donaré l'es
No et donaré l'es
No et donaré l'es
Quan et
saps
pin
Quan encen
omplint
el
Sé
No et donaré l'es
No et donaré l'es
No et donaré l'es
No et donaré l'es
Quan
saps
pin