Ara o mai (Acords)

Quan ja estiguis fora, lluny de tot

Acords Acords
Gerard Quintana i Xarim Aresté

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Quan FA#ja estiguis fora, lluny de tot,
saps FA#que jo estaré prop teu
pinRE#mtant-te el cor verDO#mell.

Quan FA#t'enxampi l'albada als antípodes del son,
el FA#meu pols romandrà ferm
pinFA#tant-te el cor vermell.

Ho tenim MIa tocar, la bassa és RE#ma vessar.

SI DO#

Quan FA#tornin els homes de tots els fronts,
quan FA#vegin el món amb els seus propis ulls,
aquell RE#mdia marxaDO#rem.

MarFA#xarem pels carrers amb la Mare de Déu
lluint FA#una pancarta amb un eslògan ben potent,
els FA#cors pintats vermells.

Som MIel que som, sòRE#mlids com SI→DO#→plom.

No et donaré l'esFA#quena, SIés ara o mai,
MIés impossible que res SIpesi tant.
No et donaré l'esFA#quena, SIés ara o mai,
MIés impossible que res SIpesi tant.
No et donaré l'esFA#quena SId'ara endavant
MItota la vida en un maSIteix instant.

SOL RE#m→ DO#

Quan et FA#faltin les forces vencent la por,
saps FA#que jo estaré prop teu
pinRE#mtant-te al cor un esDO#tel.

Quan encenFA#drem la flama, per fi emprendrem el vol,
omplint FA#tot l'horitzó de colors i de perfums,
el FA#cor pintat vermell.

MIque haurem de lluitar, ningú ens vinRE#mdrà a salvar.

SI DO#
No et donaré l'esFA#quena, SIés ara o mai,
MIés impossible que res SIpesi tant.
No et donaré l'esFA#quena, SIés ara o mai,
MIés impossible que res SIpesi tant.
No et donaré l'esFA#quena SId'ara endavant
MItota la vida en un maSIteix instant.

FA# SI
No et donaré l'esFA#queSIna...

Quan FA#ja estiguis fora, lluny de tot,
saps FA#que jo estaré prop teu
pinRE#mtant-te al cor un esDO#tel.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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