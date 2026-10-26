La
MIpluja para el SItemps a la ciu MItat.
Al
LAgú camina SIsol davant del MImar. SOL#Hi ha un últim tren que s'escapa,
una
DO#mhistòria que se'n LAva. MICorren sota SIl'aigua dos a MImants.
Un home canta i
SIcalma el cor tren MIcat.
La
LAboira regna SIpels carrers can MIsats. SOL#Mentre una vida comença,
la
DO#mciutat es va ador LAmint, MIara que tu SIballes amb MI→mi. FA#m→ SOL#m→ MI
Que el temps
LAguardi un ra MIcó
per gua
LArir aquest MIplor.
Que la
DO#m→pluja d'a SI→questa can LA→çó MI→acom FA#mpanyi els cors ferits fins que SIsurti el sol. MIElla torna a SIcasa sense MIpor.
Hi ha un
LAvell fanal que es ren SIdeix a la fos MIcor. SOL#En un vagó solitari es re DO#mtroben dos a LAmics, MIara que tu SIballes amb MI→mi. FA#m→ SOL#m→ MI
Que el temps
LAguardi un ra MIcó
per gua
LArir aquest MIplor.
Que la
DO#m→pluja d'a SI→questa can LA→çó MI→acom FA#mpanyi els cors ferits fins que SIsurti el sol.
Que el temps
LAguardi un ra MIcó
per gua
LArir aquest MIplor.
Que la
DO#m→pluja d'a SI→questa can LA→çó MI→acom FA#mpanyi els cors ferits fins que SIsurti el sol. MI
Al
una
Un home canta i
La
la
Que el temps
per gua
Que la
Hi ha un
Que el temps
per gua
Que la
Que el temps
per gua
Que la