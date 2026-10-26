Ara que balles amb mi (Acords)

La pluja para el temps a la ciutat

Acords Acords
Txarango
txarango de vent i ales
txarango de vent i ales
La MIpluja para el SItemps a la ciuMItat.
AlLAgú camina SIsol davant del MImar.
SOL#Hi ha un últim tren que s'escapa,
una DO#mhistòria que se'n LAva.
MICorren sota SIl'aigua dos aMImants.

Un home canta i SIcalma el cor trenMIcat.
La LAboira regna SIpels carrers canMIsats.
SOL#Mentre una vida comença,
la DO#mciutat es va adorLAmint,
MIara que tu SIballes amb MI→mi. FA#m→ SOL#m→ MI

Que el temps LAguardi un raMI
per guaLArir aquest MIplor.
Que la DO#m→pluja d'aSI→questa canLA→çó
MI→acomFA#mpanyi els cors ferits fins que SIsurti el sol.

MIElla torna a SIcasa sense MIpor.
Hi ha un LAvell fanal que es renSIdeix a la fosMIcor.
SOL#En un vagó solitari es reDO#mtroben dos aLAmics,
MIara que tu SIballes amb MI→mi. FA#m→ SOL#m→ MI

Que el temps LAguardi un raMI
per guaLArir aquest MIplor.
Que la DO#m→pluja d'aSI→questa canLA→çó
MI→acomFA#mpanyi els cors ferits fins que SIsurti el sol.
Que el temps LAguardi un raMI
per guaLArir aquest MIplor.
Que la DO#m→pluja d'aSI→questa canLA→çó
MI→acomFA#mpanyi els cors ferits fins que SIsurti el sol.

MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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