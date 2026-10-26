La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SOLmDOREmSI♭ SOLmDO
SOLmSota la conversa DOd'alguns viatgers REmseuen les cadires a SI♭fora del cafè. SOLmUn gos que s’ajup i DOrasca amb desgana un pensaLAmment. SI♭
SOLmI perdem la tarda, DOjo i aquest ressol REmde parets pintades SI♭d’un blanc qualsevol. SOLmHi ha algun lloc on vaig, DOon la vida passa.
A poc a REmpoc. Ja SI♭veus que SOLmno hi ha cap DOpressa, som eREmterns i aSI♭nem a SOLmcàmera DOlenta pels carREmrers disSI♭trets. SOLmAra que DOno hi ha res de LAmnou, SI♭ara que tot va SOLmbé. DOREmSI♭
SOLmDO
SOLmPorto la mirada DOde l’observador, REmamb la calma encesa SI♭des d’algun botó. SOLmCompartim el temps DOmentre fem de vells desconeLAmguts. SI♭
SOLmMai no duc sabates, DOvaig vendre els mitjons. REmVisc en una plaça, SI♭decorant cançons, SOLma un poblet de mar, DOon la lluna surt.
A poc a REmpoc. Ja SI♭veus que SOLmno hi ha cap DOpressa, som eREmterns i aSI♭nem a SOLmcàmera DOlenta pels carREmrers seSI♭crets. SOLmAra que DOno hi ha res de LAmnou, SI♭ara que tot va SOLmbé. DOLAm
REI juguem a caçar-nos els MImllavis, DOi la llum que té gust de PolaLAmroid, REi de lluny ens somriuen dos MImavis, DOi la tarda passa a poc a REmpoc. SI♭
SOLmDO REmSI♭SOLmDO x2 LAm
SI♭Ara que tot va REmbé. Ja SI♭veus que SOLmno hi ha cap DOpressa, som eREmterns i aSI♭nem a SOLmcàmera DOlenta pels carREmrers seSI♭crets. SOLmAra que DOno hi ha res de LAmnou, SI♭ara que tot va SOLmbé. DOREmSI♭