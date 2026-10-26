Ara que tot va bé (Acords)

Sota la conversa d'alguns viatgers

Acords Acords
Blaumut
blaumut equilibri
blaumut equilibri

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SOLm DO REm SI♭
SOLm DO

SOLmSota la conversa DOd'alguns viatgers
REmseuen les cadires a SI♭fora del cafè.
SOLmUn gos que s’ajup i DOrasca
amb desgana un pensaLAmment. SI♭

SOLmI perdem la tarda, DOjo i aquest ressol
REmde parets pintades SI♭d’un blanc qualsevol.
SOLmHi ha algun lloc on vaig, DOon la vida passa.

A poc a REmpoc. Ja SI♭veus
que SOLmno hi ha cap DOpressa,
som eREmterns i aSI♭nem
a SOLmcàmera DOlenta
pels carREmrers disSI♭trets.
SOLmAra que DOno hi ha res de LAmnou,
SI♭ara que tot va SOLmbé. DO REm SI♭

SOLm DO

SOLmPorto la mirada DOde l’observador,
REmamb la calma encesa SI♭des d’algun botó.
SOLmCompartim el temps DOmentre fem
de vells desconeLAmguts. SI♭

SOLmMai no duc sabates, DOvaig vendre els mitjons.
REmVisc en una plaça, SI♭decorant cançons,
SOLma un poblet de mar, DOon la lluna surt.

A poc a REmpoc. Ja SI♭veus
que SOLmno hi ha cap DOpressa,
som eREmterns i aSI♭nem
a SOLmcàmera DOlenta
pels carREmrers seSI♭crets.
SOLmAra que DOno hi ha res de LAmnou,
SI♭ara que tot va SOLmbé. DO LAm

REI juguem a caçar-nos els MImllavis,
DOi la llum que té gust de PolaLAmroid,
REi de lluny ens somriuen dos MImavis,
DOi la tarda passa a poc a REmpoc. SI♭

SOLm DO
REm SI♭ SOLm DO x2
LAm

SI♭Ara que tot va REmbé. Ja SI♭veus
que SOLmno hi ha cap DOpressa,
som eREmterns i aSI♭nem
a SOLmcàmera DOlenta
pels carREmrers seSI♭crets.
SOLmAra que DOno hi ha res de LAmnou,
SI♭ara que tot va SOLmbé. DO REm SI♭

SOLm DO REm SI♭ x3

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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