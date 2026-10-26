Ara som gegants (Acords)

Potser recordes quan

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa ara som gegants
joan dausa ara som gegants
FA SOL MIm FA x4

Potser recordes SOLquan
ens enfonMImsaves el cap dins el FAmar.
Potser recordes SOLquan
triaves MImla pedra que feia més FAmal.

I escopies paSOLraules plenes de DOfang
i entraves als MImsomnis que fan tremoFAlar.

Potser recordes SOLquan
amb un tros de MImfusta ens picaves les FAmans.
Potser recordes SOLquan
ens despuMImllaves amb els ulls sagFAnant.

I escopies paSOLraules plenes de DOfang
i entraves als MImsomnis que fan tremoFAlar.

Però ara som geDOgants.
Però ara som geFAgants.
Però ara som geSOLgants.
Però ara som geLAm→SOLgants.

FA SOL MIm FA x2

Potser recordes SOLquan
t'aproMImpaves i abaixàvem el FAcap.
Potser recordes SOLquan
et suMImplicàvem un tros de FApa.

I empassàvem SOLparaules plenes de DOfang,
i el so de la MImpluja ens feia treFAmolar.

Però ara som geDOgants.
Però ara som geFAgants.
Però ara som geSOLgants.
Però ara som geDOgants.
Però ara som geFAgants.
Però ara som geSOLgants.
Però ara som geLAm→SOLgants.

I REmvist des d'aquí SOLdalt,
ets un saDOtèl·lit que es va alluFAnyant.
Ets REmuna nota que s'apaSOLga,
ets un DOrecord que ja no fa FAmal.
I REmvist des d'aquí SOLdalt,
ets un saDOtèl·lit que es va alluFAnyant.
Ets REmuna nota que s'apaSOLga,
ets un DOrecord que ja no fa FAmal.
I REmvist des d'aquí SOLdalt,
ets un saDOtèl·lit que es va alluFAnyant.
Ets REmuna nota que s'apaSOLga,
ets un DOrecord que ja no fa FAmal.
I REmvist des d'aquí SOLdalt,
ets un saDOtèl·lit que es va alluFAnyant.
Ets REmuna nota que s'apaSOLga,
ets un DOrecord que ja no fa FAmal.

Però ara som geDOgants.
Que ja no fa FAmal.

FA SOL MIm FA x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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