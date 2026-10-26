Potser recordes SOLquan ens enfonMImsaves el cap dins el FAmar. Potser recordes SOLquan triaves MImla pedra que feia més FAmal.
I escopies paSOLraules plenes de DOfang i entraves als MImsomnis que fan tremoFAlar.
Potser recordes SOLquan amb un tros de MImfusta ens picaves les FAmans. Potser recordes SOLquan ens despuMImllaves amb els ulls sagFAnant.
I escopies paSOLraules plenes de DOfang i entraves als MImsomnis que fan tremoFAlar.
Però ara som geDOgants. Però ara som geFAgants. Però ara som geSOLgants. Però ara som geLAm→SOLgants.
FASOLMImFA x2
Potser recordes SOLquan t'aproMImpaves i abaixàvem el FAcap. Potser recordes SOLquan et suMImplicàvem un tros de FApa.
I empassàvem SOLparaules plenes de DOfang, i el so de la MImpluja ens feia treFAmolar.
Però ara som geDOgants. Però ara som geFAgants. Però ara som geSOLgants. Però ara som geDOgants. Però ara som geFAgants. Però ara som geSOLgants. Però ara som geLAm→SOLgants.
I REmvist des d'aquí SOLdalt, ets un saDOtèl·lit que es va alluFAnyant. Ets REmuna nota que s'apaSOLga, ets un DOrecord que ja no fa FAmal. I REmvist des d'aquí SOLdalt, ets un saDOtèl·lit que es va alluFAnyant. Ets REmuna nota que s'apaSOLga, ets un DOrecord que ja no fa FAmal. I REmvist des d'aquí SOLdalt, ets un saDOtèl·lit que es va alluFAnyant. Ets REmuna nota que s'apaSOLga, ets un DOrecord que ja no fa FAmal. I REmvist des d'aquí SOLdalt, ets un saDOtèl·lit que es va alluFAnyant. Ets REmuna nota que s'apaSOLga, ets un DOrecord que ja no fa FAmal.