MImSé que hi ha quelcom que tots tenim,
MImneix a dins del cor i creix al pit.
REUn poder que ve del que hem somiat,
MImper agafar força dins del cap.
MImSé que no podem tenir-ho tot,
MImsé que per triar s'ha de ser fort.
REPerò quan el desig és el millor,
MImen el que tu vulguis pot ser bo.
SOLPots estar-ne FA#ben segur.
SImArkandú, SOLArkandú,
REés la màgia que depèn de LAtu.
SImTens la sort SOLsempre a prop,
REla veuràs quan miris amb el LAcor.
DOHi ha una clau i REla tens tu,
DOhi ha una clau, REés ArkanMImdú.
MImPots fer-la servir quan vols ser fort
MImi pensar-la quan et cal la sort.
REPots cridar-la quan et sents feliç,
MImrepartir-la quan tens un desig.
MImCada cop que sentis el seu so,
MImsentiràs el so d'una il·lusió.
RELa resposta a allò desconegut
MImdel que és més confús, la solució.
SOLCom quan sents que FA#riu algú.
SImArkandú, SOLArkandú,
REés la màgia que depèn de LAtu.
SImTens la sort SOLsempre a prop,
REla veuràs quan miris amb el LAcor.
SImArkandú, SOLArkandú,
REés la màgia que depèn de LAtu.
SImTens la sort SOLsempre a prop,
REla veuràs quan miris amb el LAcor.
DOHi ha una clau i REla tens tu,
DOhi ha una clau, REés ArkanMImdú.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.