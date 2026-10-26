Un
SOLcel tan dife DOrent
des que
LAmhi ha damunt ca me REva
és
SOLtot un al·lici DOent
per deixar-
LAmse caure a Formente REra.
Pla
SOLneta blau i DOblanc, a LAmdéu des d'allà REdalt,
de
SOLmà respira DOré è LAmter gasifi REcat.
I s'ho
SOLtel-transborda DOdor és al·luci LAmnant, SOL→ RE DOi es curset de cosmonauta m'ha en REsus4cantat. RE
Coman
MImdant DOArmando LAmRampas,
no te
MImfollis ses hos DOtesses LAmuna darrera s'altra,
i coman
MImdant, no m'invo DOlucris,
que un tu
LAmrista és humanista
i no un pi
MImra DOta. LAm
Coman
MImdant DOArmando LAmRampas,
no te
MImfollis ses hos DOtesses LAmuna darrera s'altra,
i coman
MImdant, no m'aban DOdonis amb es LAmteu paracaigudes,
mal te ma
MImtis, inci DOnerador des LAmarbres,
violador de ses al
MImtu DOres. LAm
des que
és
per deixar-
Pla
de
I s'ho
Coman
no te
i coman
que un tu
i no un pi
Coman
no te
i coman
mal te ma
violador de ses al