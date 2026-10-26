Armando Rampas (Acords)

Un cel tan diferent

Acords Acords
Antònia Font
Un SOLcel tan difeDOrent
des que LAmhi ha damunt ca meREva
és SOLtot un al·liciDOent
per deixar-LAmse caure a FormenteREra.

PlaSOLneta blau i DOblanc, aLAmdéu des d'allà REdalt,
deSOLmà respiraDOré èLAmter gasifiREcat.

I s'hoSOLtel-transbordaDOdor és al·luciLAmnant, SOL→ RE
DOi es curset de cosmonauta m'ha enREsus4cantat. RE

ComanMImdantDOArmando LAmRampas,
no te MImfollis ses hosDOtesses LAmuna darrera s'altra,
i comanMImdant, no m'invoDOlucris,
que un tuLAmrista és humanista
i no un piMImraDOta. LAm

ComanMImdantDOArmando LAmRampas,
no te MImfollis ses hosDOtesses LAmuna darrera s'altra,
i comanMImdant, no m'abanDOdonis amb es LAmteu paracaigudes,
mal te maMImtis, inciDOnerador des LAmarbres,
violador de ses alMImtuDOres. LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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