Intro:
RE MI FA#m x4
Som un teixit de gent en
FA#mmarxa,
nodrint de vida el compro
SImmís.
Som la llavor de l’espe
MI→rança,
la llum que a
DO#→vança per tot FA#marreu d’aquest país.
Som arrels fortes i pro
FA#mfundes
que han aguantat el pas del
SImtemps,
som l’alegria que no es
MI→cansa,
creix i s’es
DO#→campa, ven FA#mcent els contratemps.
Parti
SImrem amb la il·lusió de la incer MItesa,
escampa
LA→rem el nostre DO#→crit als quatre FA#mvents,
lluita
SImrem per les arrels d’aquesta MIterra,
som l’a
FA#m→liment que fa més MI→fort el sen REtiment
de tanta
DO#gent. RE MI FA#m x4
Som una alegre me
FA#mlodia
que dansa al ritme dels ta
SImbals,
som un contagi d’e
MI→nergia,
que es manté
LA→viva, lluitant pels DO#nostres ideals.
Som un nou brot que ja
FA#mdesperta
entre l’esquerda de l’o
SImblit.
Som la pols de velles
MI→estrelles,
ara verme
LA→lles, il·lumi DO#nant la negra nit.
Parti
SImrem amb la il·lusió de la incer MItesa,
escampa
LA→rem el nostre DO#→crit als quatre FA#mvents,
lluita
SImrem per les arrels d’aquesta MIterra,
som l’a
FA#m→liment que fa més MI→fort el sen REtiment
de tanta
DO#gent. RE MI FA#m x8
Parti
SImrem amb la il·lusió de la incer MItesa,
escampa
LA→rem el nostre DO#→crit als quatre FA#mvents,
lluita
SImrem per les arrels d’aquesta MIterra,
som l’a
FA#m→liment que fa més MI→fort el sen REtiment
de tanta
DO#gent. RE MI FA#m x4
Som un teixit de gent en
nodrint de vida el compro
Som la llavor de l’espe
la llum que a
Som arrels fortes i pro
que han aguantat el pas del
som l’alegria que no es
creix i s’es
Parti
escampa
lluita
som l’a
de tanta
Som una alegre me
que dansa al ritme dels ta
som un contagi d’e
que es manté
Som un nou brot que ja
entre l’esquerda de l’o
Som la pols de velles
ara verme
Parti
escampa
lluita
som l’a
de tanta
Parti
escampa
lluita
som l’a
de tanta