Arrels (Acords)

Som un teixit de gent en marxa

Acords Acords
Xeic!
xeic som
xeic som
Intro: RE MI FA#m x4

Som un teixit de gent en FA#mmarxa,
nodrint de vida el comproSImmís.
Som la llavor de l’espeMI→rança,
la llum que aDO#→vança per tot FA#marreu d’aquest país.

Som arrels fortes i proFA#mfundes
que han aguantat el pas del SImtemps,
som l’alegria que no es MI→cansa,
creix i s’esDO#→campa, venFA#mcent els contratemps.

PartiSImrem amb la il·lusió de la incerMItesa,
escampaLA→rem el nostre DO#→crit als quatre FA#mvents,
lluitaSImrem per les arrels d’aquesta MIterra,
som l’aFA#m→liment que fa més MI→fort el senREtiment
de tanta DO#gent.

RE MI FA#m x4

Som una alegre meFA#mlodia
que dansa al ritme dels taSImbals,
som un contagi d’eMI→nergia,
que es manté LA→viva, lluitant pels DO#nostres ideals.

Som un nou brot que ja FA#mdesperta
entre l’esquerda de l’oSImblit.
Som la pols de velles MI→estrelles,
ara vermeLA→lles, il·lumiDO#nant la negra nit.

PartiSImrem amb la il·lusió de la incerMItesa,
escampaLA→rem el nostre DO#→crit als quatre FA#mvents,
lluitaSImrem per les arrels d’aquesta MIterra,
som l’aFA#m→liment que fa més MI→fort el senREtiment
de tanta DO#gent.

RE MI FA#m x8

PartiSImrem amb la il·lusió de la incerMItesa,
escampaLA→rem el nostre DO#→crit als quatre FA#mvents,
lluitaSImrem per les arrels d’aquesta MIterra,
som l’aFA#m→liment que fa més MI→fort el senREtiment
de tanta DO#gent.

RE MI FA#m x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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