MIm
Arrenca el vol com un LAmocell,
busca el bon SOLtemps, SIm
el bon MImtemps.
Dalt de la vela d'un LAmvaixell,
seguint el SOLvent,
mar enSImllà, mar enMImllà.
Que no t'agafin els turLAmmells
ni la gent, ni la SOLpor,
ni els SImmals sentiMImments.
No oblidis mai els bons moLAmments,
la bona SOLgent
i els aSImmics de cor sinMImcer.
LAm LA7m DO SOL SI MIm x2
Que no t'espanti ser qui LAmets,
que no se't SOLmengi l'eSImgo de ningú. MIm
I quan el sol vagi caLAmient,
mira-te'l SOLbé, fixaSImment, fixaMImment.
LAm LA7m DO SOL SI MIm x2
LAm SOL SIm MIm x2
LAm LA7m DO SOL SI MIm x2
Arrenca el vol com un LAmocell,
busca el bon SOLtemps, SIm
el bon MImtemps.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.