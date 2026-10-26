LAmSota la pluja que renta les menSOLtides, tants homes com forLAmmigues obren les llums del MI7son. LAmSota la pluja que renta les menSOLtides, la ciutat adorLAmmida amb tants senyors com MI7pors. LAmArlequins i clowns ploraners prenen SOLels carrers, vetllen la son, LAmtrapezistes, equilibristes, jocs de mans, malaSOLbars de foc. LAmDorm... SOL
DOArriba la MI7nit,arriba a la ciuFAtat. Soc SOLmenys pallasso que ahir, DO→no vull fer-me MI7gran. DOArriba la MI7nit,arriba a la ciuFAtat. Soc SOLmenys pallasso que ahir, DO→no vull fer-me MI7gran.
LAmSOLLAmMI7
LAmSota la pluja que renta les menSOLtides, porpra la nit soLAmmia que ara és taronja de malMI7sons. PaLAmpers als bassals mullats, cartes perdudes, balcons, somnis i terSOLrats, un laberint d'històries, un LAmmim perdut entre els teus ulls i el SOLmar. SOLDorm...
DOArriba la MI7nit,arriba a la ciuFAtat. Soc SOLmenys pallasso que ahir, DO→no vull fer-me MI7gran. DOArriba la MI7nit,arriba a la ciuFAtat. Soc SOLmenys pallasso que ahir, DO→no vull fer-me MI7gran.
DO→MI7→FA→PotSOLser demà el matí DO→tot haurà canMI7viat, DO→MI7→FA→potSOLser demà el matí DO→tot s'haurà aMI7cabat.
DOSi els teus ulls s'obren de matiSOLnada, vull que em vegin somiar de DOprop. Sent la pluja saltant de les teuSOLlades, escombra el teatre dels malDOsons. Si els teus ulls s'obren de matiSOLnada, vull que em vegin somiar de DOprop. Sent la pluja saltant de les teuSOLlades, escombra el teatre dels malDOsons.
DOArriba la MI7nit,arriba a la ciuFAtat. Soc SOLmenys pallasso que ahir, DO→no vull fer-me MI7gran. DOArriba la MI7nit,arriba a la ciuFAtat. Soc SOLmenys pallasso que ahir, DO→no vull fer-me MI7gran.
DOMI7FASOLDOMI7 x2
DO→MI7→FA→PotSOLser demà el matí DO→tot haurà canMI7viat, DO→MI7→FA→potSOLser demà el matí DO→tot s'haurà aMI7cabat.