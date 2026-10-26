Arriba la nit (Acords)

Sota la pluja que renta les mentides

Acords Acords
Txarango
LAmSota la pluja que renta les menSOLtides,
tants homes com forLAmmigues obren les llums del MI7son.
LAmSota la pluja que renta les menSOLtides,
la ciutat adorLAmmida amb tants senyors com MI7pors.
LAmArlequins i clowns ploraners
prenen SOLels carrers, vetllen la son,
LAmtrapezistes, equilibristes,
jocs de mans, malaSOLbars de foc.
LAmDorm... SOL

DOArriba la MI7nit,arriba a la ciuFAtat.
Soc SOLmenys pallasso que ahir, DO→no vull fer-me MI7gran.
DOArriba la MI7nit,arriba a la ciuFAtat.
Soc SOLmenys pallasso que ahir, DO→no vull fer-me MI7gran.

LAm SOL LAm MI7

LAmSota la pluja que renta les menSOLtides,
porpra la nit soLAmmia que ara és taronja de malMI7sons.
PaLAmpers als bassals mullats, cartes perdudes,
balcons, somnis i terSOLrats,
un laberint d'històries, un LAmmim perdut
entre els teus ulls i el SOLmar.
SOLDorm...

DOArriba la MI7nit,arriba a la ciuFAtat.
Soc SOLmenys pallasso que ahir, DO→no vull fer-me MI7gran.
DOArriba la MI7nit,arriba a la ciuFAtat.
Soc SOLmenys pallasso que ahir, DO→no vull fer-me MI7gran.

DO→MI7→FA→PotSOLser demà el matí DO→tot haurà canMI7viat,
DO→MI7→FA→potSOLser demà el matí DO→tot s'haurà aMI7cabat.

DOSi els teus ulls s'obren de matiSOLnada,
vull que em vegin somiar de DOprop.
Sent la pluja saltant de les teuSOLlades,
escombra el teatre dels malDOsons.
Si els teus ulls s'obren de matiSOLnada,
vull que em vegin somiar de DOprop.
Sent la pluja saltant de les teuSOLlades,
escombra el teatre dels malDOsons.

DOArriba la MI7nit,arriba a la ciuFAtat.
Soc SOLmenys pallasso que ahir, DO→no vull fer-me MI7gran.
DOArriba la MI7nit,arriba a la ciuFAtat.
Soc SOLmenys pallasso que ahir, DO→no vull fer-me MI7gran.

DO MI7 FA SOL DO MI7 x2

DO→MI7→FA→PotSOLser demà el matí DO→tot haurà canMI7viat,
DO→MI7→FA→potSOLser demà el matí DO→tot s'haurà aMI7cabat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi