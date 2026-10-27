tres i dos són de l'amo, les demés me
Les demés meues, les demés me
Arrier m’han posat amb cinc mule
i les mules són de
no et mates a treba
que ell s'ha de quedar els xa
tres i dos són de l'amo, les demés me
Les demés meues, les demés me
Arrier m’han posat amb cinc mule
huit horetes cada
i va agarrar-ne cinc
per comprar-se una cadi
tres i dos són de l'amo, les demés me
Les demés meues, les demés me
Arrier m’han posat amb cinc mule
i el teu marit, jorna
Jo no sé com t'ho apa
tot del jornal no pot
tres i dos són de l'amo, les demés me
Les demés meues, les demés me
Arrier m’han posat amb cinc mule
marxa-li apressa a la màqui
quan t'hages fet la neve
l'amo es farà una altra fàbri
tres i dos són de l'amo, les demés me
Les demés meues, les demés me
Arrier m’han posat amb cinc mule
ens ho demostra la vi
El que és treballador su
i el que és amo multipli
tres i dos són de l'amo, les demés me
Les demés meues, les demés me
Arrier m’han posat amb cinc mule