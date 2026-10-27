LA Arrier m'han posat amb cinc mule MI7 tes,

tres i dos són de l'amo, les demés me LA ues!

Les demés meues, les demés me MI7 ues!

Arrier m’han posat amb cinc mule LA tes.



LAm Si te posen arri MI7 er

i les mules són de LAm l'amo,

no et mates a treba MI7 llar,

que ell s'ha de quedar els xa LAm vos.



LA Arrier m'han posat amb cinc mule MI7 tes,

tres i dos són de l'amo, les demés me LA ues!

Les demés meues, les demés me MI7 ues!

Arrier m’han posat amb cinc mule LA tes.



LAm La Maria treballa MI7 va

huit horetes cada LAm dia

i va agarrar-ne cinc MI7 més

per comprar-se una cadi LAm ra.



LA Arrier m'han posat amb cinc mule MI7 tes,

tres i dos són de l'amo, les demés me LA ues!

Les demés meues, les demés me MI7 ues!

Arrier m’han posat amb cinc mule LA tes.



LAm Tu portes sabata i cal MI7 ça

i el teu marit, jorna LAm ler.

Jo no sé com t'ho apa MI7 nyes:

tot del jornal no pot LAm ser.



LA Arrier m'han posat amb cinc mule MI7 tes,

tres i dos són de l'amo, les demés me LA ues!

Les demés meues, les demés me MI7 ues!

Arrier m’han posat amb cinc mule LA tes.



LAm Pica que pica la pe MI7 dra,

marxa-li apressa a la màqui LAm na,

quan t'hages fet la neve MI7 ra,

l'amo es farà una altra fàbri LAm ca.



LA Arrier m'han posat amb cinc mule MI7 tes,

tres i dos són de l'amo, les demés me LA ues!

Les demés meues, les demés me MI7 ues!

Arrier m’han posat amb cinc mule LA tes.



LAm Qui més pot té més cultu MI7 ra,

ens ho demostra la vi LAm da.

El que és treballador su MI7 ma,

i el que és amo multipli LAm ca.



LA Arrier m'han posat amb cinc mule MI7 tes,

tres i dos són de l'amo, les demés me LA ues!

Les demés meues, les demés me MI7 ues!

Arrier m’han posat amb cinc mule LA tes.