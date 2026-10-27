Arrier m'han posat (Acords)

Arrier m'han posat amb cinc muletes

Acords Acords
Al Tall
al tall canco popular al pais valencia
al tall canco popular al pais valencia
LAArrier m'han posat amb cinc muleMI7tes,
tres i dos són de l'amo, les demés meLAues!
Les demés meues, les demés meMI7ues!
Arrier m’han posat amb cinc muleLAtes.

LAmSi te posen arriMI7er
i les mules són de LAml'amo,
no et mates a trebaMI7llar,
que ell s'ha de quedar els xaLAmvos.

LAArrier m'han posat amb cinc muleMI7tes,
tres i dos són de l'amo, les demés meLAues!
Les demés meues, les demés meMI7ues!
Arrier m’han posat amb cinc muleLAtes.

LAmLa Maria treballaMI7va
huit horetes cada LAmdia
i va agarrar-ne cinc MI7més
per comprar-se una cadiLAmra.

LAArrier m'han posat amb cinc muleMI7tes,
tres i dos són de l'amo, les demés meLAues!
Les demés meues, les demés meMI7ues!
Arrier m’han posat amb cinc muleLAtes.

LAmTu portes sabata i calMI7ça
i el teu marit, jornaLAmler.
Jo no sé com t'ho apaMI7nyes:
tot del jornal no pot LAmser.

LAArrier m'han posat amb cinc muleMI7tes,
tres i dos són de l'amo, les demés meLAues!
Les demés meues, les demés meMI7ues!
Arrier m’han posat amb cinc muleLAtes.

LAmPica que pica la peMI7dra,
marxa-li apressa a la màquiLAmna,
quan t'hages fet la neveMI7ra,
l'amo es farà una altra fàbriLAmca.

LAArrier m'han posat amb cinc muleMI7tes,
tres i dos són de l'amo, les demés meLAues!
Les demés meues, les demés meMI7ues!
Arrier m’han posat amb cinc muleLAtes.

LAmQui més pot té més cultuMI7ra,
ens ho demostra la viLAmda.
El que és treballador suMI7ma,
i el que és amo multipliLAmca.

LAArrier m'han posat amb cinc muleMI7tes,
tres i dos són de l'amo, les demés meLAues!
Les demés meues, les demés meMI7ues!
Arrier m’han posat amb cinc muleLAtes.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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