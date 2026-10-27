Ars erotica (Acords)

Sounds better if you use chords A G F with great bar

Acords Acords
Pau Riba
pau riba dioptria
pau riba dioptria
LA

LAAi! Conxita Cases,
si en fa d'anys, si en fa d'anys, LA
més de SOLquinze i més de LAvint,
tant a SOLdins com fora el llit, LA
que somSOLnies en casar-te LA
per poSOLder anomenar paFAre
al qui SOLsigui el teu maLArit.

LAAi! Conxita Cases.
Oh! Tants d'anys. Oh! Tants LAd'anys.
Mai no SOLt'has pintat els llaLAvis,
mai no SOLt'has pintat els ulls, LA
mai ni SOLt'has posat mai coFAlor
ni a les SOLgaltes ni al mentó LA
ni tan sols un mal perfum. LA

LAAi! Conxita Cases,
d'anys ençà, d'anys enLAçà,
sempre SOLhas dut calces enorLAmes,
i uns sosSOLtens com sacs de LAgra,
samarreSOLtes de floreFAtes,
i uns enaSOLgos amb puntetes LA
i les lligues molt avall. LA

LAAi! Conxita Cases,
tens trenta anys, tens trenta LAanys,
que ets SOLun mamellot de grasLAsa,
però dius SOLque ja està bé LA
perquè SOLvols un ventre enorme LA
per a paSOLrir uns fills ben LAhermosos
que si no SOLsurten mal LAfet.

LAAi! Conxita Cases,
no diguis que LAno:
tothom ho LAsap.

LAAi! Conxita Cases.
Ai! Conxita CaLAses,
tens SOLtrenta anys, tens trenta LAanys,
que ets un SOLmamellot de grasLAsa,
però dius que ja està LAbé.
Vols que els SOLfills se't facin hoLAmes
SOLsants i exempts d'instints eròFAtics.
De peLAtits, vols dormir amb ells.

LAAi! Conxita Cases,
si en fa d'anys, si en fa LAd'anys,
(més de SOLquinze i més de LAvint),
tant a SOLdins com fora el llit, LA
que somSOLnies en casar-te LA
per poSOLder anomenar paFAre
al qui SOLsigui el teu maLArit.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi