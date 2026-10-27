LAAi! Conxita Cases, si en fa d'anys, si en fa d'anys, LA més de SOLquinze i més de LAvint, tant a SOLdins com fora el llit, LA que somSOLnies en casar-te LA per poSOLder anomenar paFAre al qui SOLsigui el teu maLArit.
LAAi! Conxita Cases. Oh! Tants d'anys. Oh! Tants LAd'anys. Mai no SOLt'has pintat els llaLAvis, mai no SOLt'has pintat els ulls, LA mai ni SOLt'has posat mai coFAlor ni a les SOLgaltes ni al mentó LA ni tan sols un mal perfum. LA
LAAi! Conxita Cases, d'anys ençà, d'anys enLAçà, sempre SOLhas dut calces enorLAmes, i uns sosSOLtens com sacs de LAgra, samarreSOLtes de floreFAtes, i uns enaSOLgos amb puntetes LA i les lligues molt avall. LA
LAAi! Conxita Cases, tens trenta anys, tens trenta LAanys, que ets SOLun mamellot de grasLAsa, però dius SOLque ja està bé LA perquè SOLvols un ventre enorme LA per a paSOLrir uns fills ben LAhermosos que si no SOLsurten mal LAfet.
LAAi! Conxita Cases, no diguis que LAno: tothom ho LAsap.
LAAi! Conxita Cases. Ai! Conxita CaLAses, tens SOLtrenta anys, tens trenta LAanys, que ets un SOLmamellot de grasLAsa, però dius que ja està LAbé. Vols que els SOLfills se't facin hoLAmes SOLsants i exempts d'instints eròFAtics. De peLAtits, vols dormir amb ells.
LAAi! Conxita Cases, si en fa d'anys, si en fa LAd'anys, (més de SOLquinze i més de LAvint), tant a SOLdins com fora el llit, LA que somSOLnies en casar-te LA per poSOLder anomenar paFAre al qui SOLsigui el teu maLArit.