REUn cop la passió
SOLpot més que la por,
LAla por infinita
REd'abraçar el teu cos, el teu!
SOLD'una manera estranya
LAi prenyada de dins.
REEl cor desvetlla en mi
SOLla més gran injustícia.
LAEl cor desvetlla en mi
REla més gran injustícia.
REJo que no tinc paraules,
SOLperquè tu puguis sentir-me,
LAva ser com desfer-te
REd'aquesta agonia.
REUn cop deixats enrere
SOLels vils anys de desig,
LAdesitjos acomplerts
REde manera astuta.
REM'adono que fer-te mal
SOLseria ferir-me,
LAque hi ha un abans i un després
REde tenir-te!
REM'adono que fer-te mal
SOLseria ferir-me,
LAque hi ha un abans i un després
REde tenir-te!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.