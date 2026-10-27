Article salat (Acords)

Te cant amb article salat

Acords Acords
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Intro: MI MI/RE# SI LA x3

MITe cant amb arSIticle salat
DO#mper si un cas colque LAdia s'enyorança t'agafa.
MITe cant amb arSIticle salat
DO#mperquè si això te LApassa te sentis com a casa.

MI SI DO#m LA

MITe cant perquè faSIcis memòria
DO#mde que nostre és teu i LAmeu, que un és poc i tres són massa.
MITe cant perquè faSIcis memòria
DO#mque aquí ningú té gens LAclar si a ciutat s'hi puja o baixa.

MITe SIcant DO#mperLAquè
MIte sentis a SIprop de tot DO#mlo que hi ha a ca teLAva
i no MItenguis cap SIpor que sa DO#mroqueta t'espeLAra
i nolSItros amb MIella.

Te cant perquè SIquan tu la canDO#mtis
puguis dir dolça i canLAçó, que van amb C trenMIcada.
Te cant perquè SIquan tu la canDO#mtis
puguis dir caraLAmel·lo amb L gemiMInaSIda. DO#m LA

MITe SIcant DO#mperLAquè
MIte sentis a SIprop de tot DO#mlo que hi ha a ca teLAva
i no MItenguis cap SIpor que sa DO#mroqueta t'espeLAra.

Te FA#mcant perquè m'esLAcoltis dir
que ets sa DO#mmeva T que aposSOL#mtrofa paraules.
Te FA#mcant perquè m'esLAcoltis dir:
t'eDO#mnyor i t'enyoraré SI
i FA#mt'estim a LAvegades.

MI SI DO#m LA x4

MII te SIdic assegut
DO#mmirant a sa FoLAradada la mar
que mos seMIpara
que te SIcant perquè t'enyoDO#mris
i que d'una arrenLAcada facis via
a tornar a MIcasa.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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