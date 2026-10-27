Intro:
MI MI/ RE# SI LA x3 MITe cant amb ar SIticle salat DO#mper si un cas colque LAdia s'enyorança t'agafa. MITe cant amb ar SIticle salat DO#mperquè si això te LApassa te sentis com a casa. MI SI DO#m LA MITe cant perquè fa SIcis memòria DO#mde que nostre és teu i LAmeu, que un és poc i tres són massa. MITe cant perquè fa SIcis memòria DO#mque aquí ningú té gens LAclar si a ciutat s'hi puja o baixa. MITe SIcant DO#mper LAquè MIte sentis a SIprop de tot DO#mlo que hi ha a ca te LAva
i no
MItenguis cap SIpor que sa DO#mroqueta t'espe LAra
i nol
SItros amb MIella.
Te cant perquè
SIquan tu la can DO#mtis
puguis dir dolça i can
LAçó, que van amb C tren MIcada.
Te cant perquè
SIquan tu la can DO#mtis
puguis dir cara
LAmel·lo amb L gemi MIna SIda. DO#m LA MITe SIcant DO#mper LAquè MIte sentis a SIprop de tot DO#mlo que hi ha a ca te LAva
i no
MItenguis cap SIpor que sa DO#mroqueta t'espe LAra.
Te
FA#mcant perquè m'es LAcoltis dir
que ets sa
DO#mmeva T que apos SOL#mtrofa paraules.
Te
FA#mcant perquè m'es LAcoltis dir:
t'e
DO#mnyor i t'enyoraré SI
i
FA#mt'estim a LAvegades. MI SI DO#m LA x4 MII te SIdic assegut DO#mmirant a sa Fo LAradada la mar
que mos se
MIpara
que te
SIcant perquè t'enyo DO#mris
i que d'una arren
LAcada facis via
a tornar a
MIcasa.
i no
i nol
Te cant perquè
puguis dir dolça i can
Te cant perquè
puguis dir cara
i no
Te
que ets sa
Te
t'e
i
que mos se
que te
i que d'una arren
a tornar a