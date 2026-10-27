Assaig de càntic en el temple (Acords)

Oh! Que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra, i com m'agradaria d'allunyar-me'n, nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç!

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor a alcoi
ovidi montllor a alcoi

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SOL#mOh! Que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra,i com m'agradaria d'allunyar-me'n, nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç!

Aleshores, a la congregaDO#mció,
els gerFA#mans dirien desaproSOL#mvant:
"Com l'oMIcell que deixa el FA#niu,
així DO#ml'home que abandona el seu inSOL#mdret",
mentre DO#mjo, ja ben FA#lluny, em DO#mriuriFA#a
de la DO#mllei de DO#m7l'antiga SIsaviesa
LAd'aquest meu àrid DO#mpoSIble,
LAd'aquest meu àrid poDO#mble. SI

DO#mPerò no he de seguir mai el meu somni i em quedaré
DO#maquí fins a la mort, car soc també molt covard i salvatge
DO#mi estimo a més amb un desesperat dolor
aquesta meva poLAbra, DO#mbruta,
LAtrista, dissortada pàDO#mtria.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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