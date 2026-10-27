MIAssegut damunt s'herba SIde s'era d'en Pep MercaMIder. SIMI Gent que passa, sé que se deLAmana: REEn Penya, ara què SIdeu fer? LAAssegut damunt s'herba FA#mde s'era, MIningú sap SIlo que fa DO#mni què espera; LAassegut daSImunt s'herba MIde s'era d'en Pep Mercader.
Amb sos cans com a SImillors amics MI-baraSIllant-se MIper més fer- tenc es cap ple de LAmitges idees, REun sentiment, llapis SIi paper. LASón cançons a trosFA#msos començades, MIsón cançons SIque ja DO#msón acabades, LAassegut daSImunt s'herba MIde s'era d'en Pep Mercader.
LAI a poc SIa poc MIpassa s'hiDO#mvern LAllarg, SIi a poc a poc ve MIs'estiu, LAtot lo SIpassat sa MIcançó ho DO#mdiu, LA FA#massegut a s'era, SIespera qui espera...
LASIMIDO#mLA MISILAMISIMISI
MIAssegut damunt s'herba SIde s'era d'en Pep MercaMIder. SIMI Gent que passa, sé que se deLAmana: REEn Penya, ara què SIdeu fer? LAAssegut damunt s'herba FA#mde s'era, MIningú sap SIlo que fa DO#mni què espera; LAassegut daSImunt s'herba MIde s'era d'en Pep Mercader.