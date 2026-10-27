MI SI LA MI SI MI SI



MI Assegut damunt s'herba

SI de s'era d'en Pep Merca MI der. SI MI

Gent que passa, sé que se de LA mana:

RE En Penya, ara què SI deu fer?

LA Assegut damunt s'herba FA#m de s'era,

MI ningú sap SI lo que fa DO#m ni què espera;

LA assegut da SI munt s'herba

MI de s'era d'en Pep Mercader.



Amb sos cans com a SI millors amics

MI -bara SI llant-se MI per més fer-

tenc es cap ple de LA mitges idees,

RE un sentiment, llapis SI i paper.

LA Són cançons a tros FA#m sos començades,

MI són cançons SI que ja DO#m són acabades,

LA assegut da SI munt s'herba

MI de s'era d'en Pep Mercader.



LA I a poc SI a poc MI passa s'hi DO#m vern LA llarg,

SI i a poc a poc ve MI s'estiu,

LA tot lo SI passat sa MI cançó ho DO#m diu, LA

FA#m assegut a s'era, SI espera qui espera...



LA SI MI DO#m LA

MI SI LA MI SI MI SI



MI Assegut damunt s'herba

SI de s'era d'en Pep Merca MI der. SI MI

Gent que passa, sé que se de LA mana:

RE En Penya, ara què SI deu fer?

LA Assegut damunt s'herba FA#m de s'era,

MI ningú sap SI lo que fa DO#m ni què espera;

LA assegut da SI munt s'herba

MI de s'era d'en Pep Mercader.