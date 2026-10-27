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Assegut damunt s'herba de s'era d'en Pep Mercader (Acords)

Assegut damunt s'herba

Acords Acords
Tomeu Penya
tomeu penya balades
tomeu penya balades
MI SI LA MI SI MI SI

MIAssegut damunt s'herba
SIde s'era d'en Pep MercaMIder. SI MI
Gent que passa, sé que se deLAmana:
REEn Penya, ara què SIdeu fer?
LAAssegut damunt s'herba FA#mde s'era,
MIningú sap SIlo que fa DO#mni què espera;
LAassegut daSImunt s'herba
MIde s'era d'en Pep Mercader.

Amb sos cans com a SImillors amics
MI-baraSIllant-se MIper més fer-
tenc es cap ple de LAmitges idees,
REun sentiment, llapis SIi paper.
LASón cançons a trosFA#msos començades,
MIsón cançons SIque ja DO#msón acabades,
LAassegut daSImunt s'herba
MIde s'era d'en Pep Mercader.

LAI a poc SIa poc MIpassa s'hiDO#mvern LAllarg,
SIi a poc a poc ve MIs'estiu,
LAtot lo SIpassat sa MIcançó ho DO#mdiu, LA
FA#massegut a s'era, SIespera qui espera...

LA SI MI DO#m LA
MI SI LA MI SI MI SI

MIAssegut damunt s'herba
SIde s'era d'en Pep MercaMIder. SI MI
Gent que passa, sé que se deLAmana:
REEn Penya, ara què SIdeu fer?
LAAssegut damunt s'herba FA#mde s'era,
MIningú sap SIlo que fa DO#mni què espera;
LAassegut daSImunt s'herba
MIde s'era d'en Pep Mercader.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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