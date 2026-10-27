Ateu (Acords)

Teològica, curiosa existència

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda l ultim heretge
la gossa sorda l ultim heretge
DOm
MI♭ SOL
DOm MI♭ SI♭ x2

DOmTeològica, FAmcuriosa existència,
per SI♭dalt les muntanyes va MI♭vindre el pastor,
esDOmtampa immortal, naFAmfrada consciència.
Què SI♭coses més bones mos MI♭dona el Senyor!

Les SOLclaus de Sant Pere
o l'inDOmfern sempre etern,
les SI♭verges perpètues
que es MI♭guanyen el cel,
l'oSOLlor a sotana i a DOmresignació,
i la camFAmpana de missa que SOLpica i repica.

DOmGràcies a SI♭Déu, ara m'he fet aMI♭teu
i he rebenSOLtat tots els arDOmmaris,
faig el viSI♭atge per mi maMI♭teix i sense SOLsants al calendari.
DOmGràcies a SI♭Déu, ara m'he fet MI♭ateu,
m'he converSOLtit en testiDOmmoni
de l'exisSI♭tència sense tindre MI♭fe en cap proviSOLdència.

DOm MI♭ SOL
DOm MI♭ SI♭ x2

La hiDOmpocresia capFAmgira el missatge,
la SI♭vida i miracles del MI♭fill d'un fuster,
virDOmtuts teologals, les FAmsantes croades,
les SI♭galtes dels altres sempre MI♭reben primer.

ÀnSOLgel de la guarda,
fosDOmca companyia,
no em SI♭deixaràs sol
ni de MI♭nit ni de dia.
La SOLfoto del papa, DOmla culpa i la por,
i la FAmcampana de missa que SOLpica i repica.

DOmGràcies a SI♭Déu, ara m'he fet aMI♭teu
i he rebenSOLtat tots els arDOmmaris,
faig el viSI♭atge per mi maMI♭teix i sense SOLsants al calendari.
DOmGràcies a SI♭Déu, ara m'he fet MI♭ateu,
m'he converSOLtit en testiDOmmoni
de l'exisSI♭tència sense tindre MI♭fe en cap proviSOLdència.

DOm SI♭ MI♭ SOL x2

La SOLfoto del papa, DOmla culpa i la por,
i la FAmcampana de missa que SOLpica i repica.

DOmGràcies a SI♭Déu, ara m'he fet aMI♭teu
i he rebenSOLtat tots els arDOmmaris,
faig el viSI♭atge per mi maMI♭teix i sense SOLsants al calendari.
DOmGràcies a SI♭Déu, ara m'he fet MI♭ateu,
m'he converSOLtit en testiDOmmoni
de l'exisSI♭tència sense tindre MI♭fe en cap proviSOLdència.
De l'exisSI♭tència sense tindre MI♭fe en cap proviSOLdència.

DOm MI♭ SOL
DOm MI♭ SI♭ x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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