DOmTeològica, FAmcuriosa existència, per SI♭dalt les muntanyes va MI♭vindre el pastor, esDOmtampa immortal, naFAmfrada consciència. Què SI♭coses més bones mos MI♭dona el Senyor!
Les SOLclaus de Sant Pere o l'inDOmfern sempre etern, les SI♭verges perpètues que es MI♭guanyen el cel, l'oSOLlor a sotana i a DOmresignació, i la camFAmpana de missa que SOLpica i repica.
DOmGràcies a SI♭Déu, ara m'he fet aMI♭teu i he rebenSOLtat tots els arDOmmaris, faig el viSI♭atge per mi maMI♭teix i sense SOLsants al calendari. DOmGràcies a SI♭Déu, ara m'he fet MI♭ateu, m'he converSOLtit en testiDOmmoni de l'exisSI♭tència sense tindre MI♭fe en cap proviSOLdència.
DOmMI♭SOL DOmMI♭SI♭ x2
La hiDOmpocresia capFAmgira el missatge, la SI♭vida i miracles del MI♭fill d'un fuster, virDOmtuts teologals, les FAmsantes croades, les SI♭galtes dels altres sempre MI♭reben primer.
ÀnSOLgel de la guarda, fosDOmca companyia, no em SI♭deixaràs sol ni de MI♭nit ni de dia. La SOLfoto del papa, DOmla culpa i la por, i la FAmcampana de missa que SOLpica i repica.
DOmGràcies a SI♭Déu, ara m'he fet aMI♭teu i he rebenSOLtat tots els arDOmmaris, faig el viSI♭atge per mi maMI♭teix i sense SOLsants al calendari. DOmGràcies a SI♭Déu, ara m'he fet MI♭ateu, m'he converSOLtit en testiDOmmoni de l'exisSI♭tència sense tindre MI♭fe en cap proviSOLdència.
DOmSI♭MI♭SOL x2
La SOLfoto del papa, DOmla culpa i la por, i la FAmcampana de missa que SOLpica i repica.
DOmGràcies a SI♭Déu, ara m'he fet aMI♭teu i he rebenSOLtat tots els arDOmmaris, faig el viSI♭atge per mi maMI♭teix i sense SOLsants al calendari. DOmGràcies a SI♭Déu, ara m'he fet MI♭ateu, m'he converSOLtit en testiDOmmoni de l'exisSI♭tència sense tindre MI♭fe en cap proviSOLdència. De l'exisSI♭tència sense tindre MI♭fe en cap proviSOLdència.