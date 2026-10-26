Atlàntida (Acords)

Cançons, hores d’altres mons

Acords Acords
Blaumut
blaumut equilibri
blaumut equilibri
SOLCançons, hores SImd’altres mons,
i a la SOLnit sortim a neREdar,
quan el LAsol se’ns aSImpaga a l’esquena
i més SOLtard torna a comenREçar.

SOL SIm SOL RE
LA SIm SOL

RETu que escoltes sense parLAlar, tu que mires
lluny, però no arSOLribes a enfoSImcar.
La disSOLtància és massa LAgran per veure-hi.

RECom qui fa una dansa triLAbal per la pluja
que tard o SOLd’hora arribaSImrà.
Com un SOLsímbol ancesLAtral que no coSImnec.

El vell mesFA#mtral, en totes direcSOLcions,
que va movent les REbarques.
SImUn deciFA#mmal, un punt enmig de SOLtot.
Després del llarg viatge ens LAveurem a la platja…

SOLCançons, hores SImd’altres mons,
i a la SOLnit sortim a neREdar,
quan el LAsol se’ns aSImpaga a l’esquena
i més SOLtard torna a comenREçar.

SOLCançons, hores SImd’altres mons,
i el deSOLsert que recorda al REmar.
Potser és MImmés enSImllà,
enfonSOLsat amb l’AtlàntiREda.

SOL SIm SOL RE
LA SIm SOL RE

Quan la calma omple el resLAsol de petjades suaus
que neSOLteges amb saSImbó,
un pinSOLzell fa d’horitLA
i escriu un REvers.

De miratges, de terra enLAllà, de llumins
que ens marquen l’esSOLtela que hem deiSImxat
tan enSOLrere que he perLAdut el teu ciSImcló.

Quan l’aire FA#mcau, desplegues el balSOLcó,
descordes les oREnades.
SImUn deciFA#mmal, un punt enmig de SOLtot.
Després del llarg viatge ens LAveurem a la platja…

SOLCançons, hores SImd’altres mons,
i a la SOLnit sortim a neREdar,
quan el LAsol se’ns aSImpaga a l’esquena
i més SOLtard torna a comenREçar.

SOLCançons, hores SImd’altres mons,
i el deSOLsert que recorda al REmar.
Potser és MImmés enSImllà,
enfonSOLsat amb l’AtlàntiREda.

SOL SIm SOL RE
LA SIm SOL RE x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi