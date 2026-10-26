MIm SOL
Fins i tot MImamb el passamuntanyes
SOLestàs guapo. MIm7Com t’ho fas, podrit?
SOLVinga, espeMImra’t amb el cotxe en marxa,
LAm7que LAmen mitja hora ho tindrem REenllestit.
SOLAra els tinc MImamb els braços enlaire
SOLcastigats de MImcara a la paret.
SOLQuatre gats, MImaixò no ha costat gaire.
LAmCom m’agraden aquests REbancs moderns!
DOL’encarregat, SOLamb calma,
SImem va omplint MImel sarró.
DONo fa sonar l’alarLAmma,
REtant se li’n fot.
SImAtracament a La Caixa DO
SImi estic xalant de vaDOlent.
La culpa és vostra MImper voler coLAbrar-me
DOcomissions del deu REper cent.
SOLÉs curiós el MImcas que et fan quan parles
SOLamb una escoMImpeta de caçar.
SOLSegur que aMImra el caixer no s’empassa
LAmles targetes que em van reREgalar.
DOPujo tranquil·SOLla al cotxe,
SImmarxem d’allà MImpitant.
DOAquest matí les coLAmses
REestan canviant.
SImAtracament a La Caixa DO
SImi estic xalant de vaDOlent.
La culpa és vostra MImper voler coLAbrar-me
DOcomissions del deu REper cent.
SImAtracament a La Caixa DO
SImi estic xalant de vaDOlent.
La culpa és vostra MImper voler coLAbrar-me
DOinteressos fixos al REdisset per SOLcent.
MIm SOL
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.