Atrevir-te (Acords)

entre els barrots bruts

Acords Acords
Xavi Sarrià
xavi sarria amb l esperanca entre les dents
xavi sarria amb l esperanca entre les dents
FA#m MI FA#m MI→ DO#

FA#m MI

MIMires
FA#mentre els barrots bruts
FA#mde la cel·la quotidiana
MIun tros de cel fosc
FA#mi alguna estrela llunyana.
MIPer no sentir-te sola,
FA#mdibuixes a les palpentes
MIun pla de fuga com
FA#muna escletxa a les tenebres.

FA#La vida et colpeja,
FA#però encara et mantens dreta
FA#com una boxejadora
FA#acorralada pel sistema.
FA#I ara, et rendiràs?
FA#O seguiràs donant-los guerra?
FA#T’ho preguntes a les fosques
FA#quan no pots calmar la fera.

AtreLAvir-te
a fer teua LAla nit
que et van LAprendre,
DO#seguint la fúria
que et galopa per les LAvenes,
FA#mtriar el camí,
ser qui LAvols ser,
aprendre a cuiLAdar-te.
MIAtrevir-te és començar a alliberar-te.

AtreLAvir-te
a deixar enrere el món que t’oLAfega,
sentint-te LAviva
com un llamp en la temLApesta,
donar-LAho tot,
assumir LAel risc,
tornar a estiLAmar-te.
Atrevir-te és començar a allibeLArar-te.

FA#m MI

MIPenses:
FA#mens movem per les pors?
FA#mO per les esperances?
MILi dones voltes
FA#mestirada entre les ombres
MIde cara al sostre
FA#mesperant que arribe el monstre.
MIO tu o el narrador?
FA#mQui escriurà el final del conte?

DO#Les teues proeses
DO#no ompliran llibres d’història.
DO#Ni ho esperes ni t’importa,
DO#vols la vida i no la glòria.
DO#Sublevar-te contra
DO#el neguit que t’empresona,
DO#passar de la resistència
DO#a ser una més de la revolta,
atreLAvir-te
a fer teua LAla nit
que et van LAprendre,
DO#seguint la fúria
que et galopa per les LAvenes,
FA#mtriar el camí,
ser qui LAvols ser,
aprendre a cuiLAdar-te.
MIAtrevir-te és començar a alliberar-te.

AtreLAvir-te
a deixar enrere el món que t’oLAfega,
sentint-te LAviva
com un llamp en la temLApesta,
donar-LAho tot,
assumir LAel risc,
tornar a estiLAmar-te.
Atrevir-te és començar a allibeLArar-te.

FA#m MI

AtreLAvir-te
a fer teua LAla nit
que et van LAprendre,
DO#seguint la fúria
que et galopa per les LAvenes,
FA#mtriar el camí,
ser qui LAvols ser,
aprendre a cuiLAdar-te.
MIAtrevir-te és començar a alliberar-te.

AtreLAvir-te
a deixar enrere el món que t’oLAfega,
sentint-te LAviva
com un llamp en la temLApesta,
donar-LAho tot,
assumir LAel risc,
tornar a estiLAmar-te.
Atrevir-te és començar a allibeLArar-te.

FA#m MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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