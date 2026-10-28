MIMires FA#mentre els barrots bruts FA#mde la cel·la quotidiana MIun tros de cel fosc FA#mi alguna estrela llunyana. MIPer no sentir-te sola, FA#mdibuixes a les palpentes MIun pla de fuga com FA#muna escletxa a les tenebres.
FA#La vida et colpeja, FA#però encara et mantens dreta FA#com una boxejadora FA#acorralada pel sistema. FA#I ara, et rendiràs? FA#O seguiràs donant-los guerra? FA#T’ho preguntes a les fosques FA#quan no pots calmar la fera.
AtreLAvir-te a fer teua LAla nit que et van LAprendre, DO#seguint la fúria que et galopa per les LAvenes, FA#mtriar el camí, ser qui LAvols ser, aprendre a cuiLAdar-te. MIAtrevir-te és començar a alliberar-te.
AtreLAvir-te a deixar enrere el món que t’oLAfega, sentint-te LAviva com un llamp en la temLApesta, donar-LAho tot, assumir LAel risc, tornar a estiLAmar-te. Atrevir-te és començar a allibeLArar-te.
FA#mMI
MIPenses: FA#mens movem per les pors? FA#mO per les esperances? MILi dones voltes FA#mestirada entre les ombres MIde cara al sostre FA#mesperant que arribe el monstre. MIO tu o el narrador? FA#mQui escriurà el final del conte?
DO#Les teues proeses DO#no ompliran llibres d’història. DO#Ni ho esperes ni t’importa, DO#vols la vida i no la glòria. DO#Sublevar-te contra DO#el neguit que t’empresona, DO#passar de la resistència DO#a ser una més de la revolta, atreLAvir-te a fer teua LAla nit que et van LAprendre, DO#seguint la fúria que et galopa per les LAvenes, FA#mtriar el camí, ser qui LAvols ser, aprendre a cuiLAdar-te. MIAtrevir-te és començar a alliberar-te.
AtreLAvir-te a deixar enrere el món que t’oLAfega, sentint-te LAviva com un llamp en la temLApesta, donar-LAho tot, assumir LAel risc, tornar a estiLAmar-te. Atrevir-te és començar a allibeLArar-te.
FA#mMI
AtreLAvir-te a fer teua LAla nit que et van LAprendre, DO#seguint la fúria que et galopa per les LAvenes, FA#mtriar el camí, ser qui LAvols ser, aprendre a cuiLAdar-te. MIAtrevir-te és començar a alliberar-te.
AtreLAvir-te a deixar enrere el món que t’oLAfega, sentint-te LAviva com un llamp en la temLApesta, donar-LAho tot, assumir LAel risc, tornar a estiLAmar-te. Atrevir-te és començar a allibeLArar-te.