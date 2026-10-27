Autocrítica i crítica (Acords)

Tancada a casa la major part del temps

Acords Acords
El Diluvi
el diluvi motius
el diluvi motius
Tancada a REmcasa la major part del temps,
no soc aFAmant de llepar. No tinc déus,
ni pensaDOments de trobar-me en tal cas.
Jo soc qui SI♭soc. Si vols veure'm, FAem veus.

REm FA DO SI♭ FA
El meu treFAball el demostre com puc
i tant com DOpuc em done tot a ell.
Millor, pitjor, SI♭el judici ja és FAvostre
i amb l'ofiREmci arribaré a ser vell.

Llavors veurem quina retribuciDOó
em tocaREmrà en tant que jubiDOlat.
SOLm DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi