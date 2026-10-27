Tancada a
REmcasa la major part del temps,
no soc a
FAmant de llepar. No tinc déus,
ni pensa
DOments de trobar-me en tal cas.
Jo soc qui
SI♭soc. Si vols veure'm, FAem veus. REm FA DO SI♭ FA
El meu tre
FAball el demostre com puc
i tant com
DOpuc em done tot a ell.
Millor, pitjor,
SI♭el judici ja és FAvostre
i amb l'ofi
REmci arribaré a ser vell.
Llavors veurem quina retribuci
DOó
em toca
REmrà en tant que jubi DOlat. SOLm DO
no soc a
ni pensa
Jo soc qui
El meu tre
i tant com
Millor, pitjor,
i amb l'ofi
Llavors veurem quina retribuci
em toca