Autogestió (Acords)

Deixa que m’ho inventi, per mi sol no podria evitar-ho

Acords Acords
La Carrau
la carrau una dotzena
la carrau una dotzena
Intro: SOL LAm7 RE7 SOL x4

Deixa que m’ho inventi, per mi LAm7sol no RE7podria eSOLvitar-ho.
Ja n’estic fart de creure’m aquest LAm7món que RE7pinten tan “marSOLciano”.
CoSI7mençaré per MImtu, tamMI7poc no t’emoLAm7cionis,
t’inLA#7ventaré SIm7normal, amb DOgeni i maldecaps,
canFA#7sada de “curSIm7rar”, però MI7amb un somriure DOmquan
te’m RE7deixes abraSOLçar...

SOL LAm7 RE7 SOL x4

No t’estiris ni t’arronsis al davant d’un carRE7retó,
que al darrere hi van dos homes amb un llaç escorSOLredor.
No t’estiris ni t’arronsis al davant d’un fabriRE7cant,
que et farà la peça llarga i et farà morir de SOLfam.

SOL LAm7 RE7 SOL x4

Seguiré canviant, si m’ho perLAm7mets, vaRE7lors passats de SOLmoda,
i el preu de coses que no valen LAm7res ni RE7en euros ni en SOLdòlars,
i SI7les prioriMImtats, que ens MI7fan monstres de LAm7palla
i ens enLA#7senyen a oSIm7diar, aDOprendre a marginar.
CanviaFA#7ré el sud i el SIm7nord, disMI7cursos per lliDOmçons,
les RE7armes per conSOLdons.

SOL LAm7 RE7 SOL x4

No t’estiris ni t’arronsis al davant d’un carRE7retó,
que al darrere hi van dos homes amb un llaç escorSOLredor.
No t’estiris ni t’arronsis al davant d’un fabriRE7cant,
que et farà la peça llarga i et farà morir de SOLfam.

LAm7 RE7 SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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