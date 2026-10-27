Intro:
SOL LAm7 RE7 SOL x4
Deixa que m’ho inventi, per mi
LAm7sol no RE7podria e SOLvitar-ho.
Ja n’estic fart de creure’m aquest
LAm7món que RE7pinten tan “mar SOLciano”.
Co
SI7mençaré per MImtu, tam MI7poc no t’emo LAm7cionis,
t’in
LA#7ventaré SIm7normal, amb DOgeni i maldecaps,
can
FA#7sada de “cur SIm7rar”, però MI7amb un somriure DOmquan
te’m
RE7deixes abra SOLçar... SOL LAm7 RE7 SOL x4
No t’estiris ni t’arronsis al davant d’un car
RE7retó,
que al darrere hi van dos homes amb un llaç escor
SOLredor.
No t’estiris ni t’arronsis al davant d’un fabri
RE7cant,
que et farà la peça llarga i et farà morir de
SOLfam. SOL LAm7 RE7 SOL x4
Seguiré canviant, si m’ho per
LAm7mets, va RE7lors passats de SOLmoda,
i el preu de coses que no valen
LAm7res ni RE7en euros ni en SOLdòlars,
i
SI7les priori MImtats, que ens MI7fan monstres de LAm7palla
i ens en
LA#7senyen a o SIm7diar, a DOprendre a marginar.
Canvia
FA#7ré el sud i el SIm7nord, dis MI7cursos per lli DOmçons,
les
RE7armes per con SOLdons. SOL LAm7 RE7 SOL x4
No t’estiris ni t’arronsis al davant d’un car
RE7retó,
que al darrere hi van dos homes amb un llaç escor
SOLredor.
No t’estiris ni t’arronsis al davant d’un fabri
RE7cant,
que et farà la peça llarga i et farà morir de
SOLfam. LAm7 RE7 SOL
Deixa que m’ho inventi, per mi
Ja n’estic fart de creure’m aquest
Co
t’in
can
te’m
No t’estiris ni t’arronsis al davant d’un car
que al darrere hi van dos homes amb un llaç escor
No t’estiris ni t’arronsis al davant d’un fabri
que et farà la peça llarga i et farà morir de
Seguiré canviant, si m’ho per
i el preu de coses que no valen
i
i ens en
Canvia
les
No t’estiris ni t’arronsis al davant d’un car
que al darrere hi van dos homes amb un llaç escor
No t’estiris ni t’arronsis al davant d’un fabri
que et farà la peça llarga i et farà morir de