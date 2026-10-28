LAmNo sé si l'avi va anar a Cuba a borSOLdo del català, però va FAsempre com una cuba de MIlicor de catalana. De matiLAmnada perjurava: d'aquesta SOLnit no passaré, però si algú em FAdiu: Macot, no et tiris! Em poMIdreu salvar la pell.
I avall lo paLAmper de matinaLAmda, el cabró ho deia SOLell i mai es tiraSOLva. I avall lo paFAper, la gent cridaFAva, avall lo paMIper.
I avall lo paLAmper de matinaLAmda, el cabró ho deia SOLell i mai es tiraSOLva. I avall lo paFAper, la gent cridaFAva, avall lo paMIper.
Ai! ConLAmxita, em vas deixar i ara SOLjo no sé què fer. Per FAbeure he perdut la feina a la inMIdústria del paper. Jo m'aLAmgafo la guitarra, que aquest SOLfinde toca Aplec, i amb un FAparell de gitanos cantaMIrem junts pels carrers.
I al GarroLAmtín tin tin pots trobar LAmcantant i al garroSOLtan tan tan per l'Aplec SOLballant. I li FAdiu tontín a un FAvianant i ja teMInim liada la de MIcada any.
I al GarroLAmtín tin tin pots trobar LAmcantant i al garroSOLtan tan tan per l'Aplec SOLballant. I li FAdiu tontín a un FAvianant i ja teMInim liada.
I avall lo paLAmper de matinaLAmda, el cabró ho deia SOLell i mai es tiraSOLva. I avall lo paFAper, la gent cridaFAva, avall lo paMIper.
I avall lo paLAmper de matinaLAmda, el cabró ho deia SOLell i mai es tiraSOLva. I avall lo paFAper, la gent cridaFAva, avall lo paMIper.
EnLAmcara que tu me diguis que el MaSOLcot és un sonat, jo FApenso que és el més listo, del temps MIés un avançat. JeLAmsús va reunir deixebles; MaSOLcot, un poble sencer. VoFAlant el volien veure i els MIva engegar a prendre vent.
Me caLAmgo en Déu! Me cago en SOLDéu! Un dia el MaFAcot va dir que es tirava, però al fiMInal no va fotre res. Me caLAmgo en Déu! Me cago en SOLDéu! Tot el poFAble cap a dalt mirava. Quin especMItacle, Mare de Déu!
I avall lo paLAmper de matinaLAmda, el cabró ho deia SOLell i mai es tiraSOLva. I avall lo paFAper, la gent cridaFAva, avall lo paMIper.
I avall lo paLAmper de matinaLAmda, el cabró ho deia SOLell i mai es tiraSOLva. I avall lo paFAper, la gent cridaFAva, avall lo paMIper.
I avall lo paLAmper de matinaLAmda, el cabró ho deia SOLell i mai es tiraSOLva. I avall lo paFAper, la gent cridaFAva, avall lo paMIper.
I al GarroLAmtín tin tin pots trobar LAmcantant i al garroSOLtan tan tan per l'Aplec SOLballant. I li FAdiu tontín a un FAvianant i ja teMInim liada i avall lo paLAmper.