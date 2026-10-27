Avant (Acords)

Un senyor que s'oxida al sofà

Acords Acords
Zoo
zoo llepolies
zoo llepolies
DO#mUn senyor que s'oxida al sofà,
una MIment que no troba la boca,
una SOL#mvida que no sap parlar,
SIun profeta més de la derrota,
DO#mun patriota de la soledat,
de deiMIxar-se dur, una mascota,
un imSOL#mbècil amb autoritat
SIun sacríleg de la integritat...

DO#mCauen les filles anònimes: mort natural,
fallen MIles forces, clima hivernal,
tristes SOL#mi "anades", quina postal,
SIlluny de les llums, dels pedestals...
DO#mSense homenatges ni flors en corones,
com si MIsols foren persones normals,
com si en SOL#mun món de misèria i de runes
SIfora bonic oblidar.

DO#mS'ha intoxicat la mollera,
MIs'han oblidat d'estimar.
de SOL#mvore tan gran la bandera,
la FA#vista es comença a cansar.
DO#mS'ha intoxicat la mollera,
MIs'han oblidat d'estimar,
i SOL#mara respirar és una quimera.

Però estaDO#mran,
les nostres sempre MIestaran,
com pedra dins la saSOL#mbata,
com la palmera que aFA#guanta l'huracà...
I allà estaDO#mran,
fent burla i fent saMIcrilegi,
per sempre bruixa i heSOL#mretge,
sempre a la conFA#tra i avant!

DO#m MI SOL#m FA# x4

DO#mPregueu-li a l'amo que entenMIga la joventut,
SOL#mque se'ls perdone este suïSIcidi prematur.
DO#mLa seua sort no és vostra, però MIl'"enterro" costa
SOL#mi els han cobrat la mediciSIna i el taüt.

DO#mCauen herois baix el pes de la fe MIen la divisa,
SOL#morfes d'amor omplin SIla missa,
DO#mixen les hordes de MIles cavernes,
SOL#mguarden la merda baix SIla catifa,
DO#mi, com sempre, pagues tu la MIseua festa...
SOL#mEl resultat era un, la jugaSIda era perfecta.

DO#mS'ha intoxicat la mollera,
MIs'han oblidat d'estimar.
de SOL#mvore tan gran la bandera,
la FA#vista es comença a cansar.
DO#mS'ha intoxicat la mollera,
MIs'han oblidat d'estimar,
i SOL#mara respirar és una quimera.

Però estaDO#mran,
les nostres sempre MIestaran,
com pedra dins la saSOL#mbata,
com la palmera que aFA#guanta l'huracà...
I allà estaDO#mran,
fent burla i fent saMIcrilegi,
per sempre bruixa i heSOL#mretge,
sempre a la conFA#tra i avant!

DO#m MI SOL#m FA# x8

Però estaDO#mran,
les nostres sempre MIestaran,
com pedra dins la saSOL#mbata,
com la palmera que aFA#guanta l'huracà...
I allà estaDO#mran,
fent burla i fent saMIcrilegi,
per sempre bruixa i heSOL#mretge,
sempre a la conFA#tra i avant!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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