DO#mUn senyor que s'oxida al sofà, una MIment que no troba la boca, una SOL#mvida que no sap parlar, SIun profeta més de la derrota, DO#mun patriota de la soledat, de deiMIxar-se dur, una mascota, un imSOL#mbècil amb autoritat SIun sacríleg de la integritat...
DO#mCauen les filles anònimes: mort natural, fallen MIles forces, clima hivernal, tristes SOL#mi "anades", quina postal, SIlluny de les llums, dels pedestals... DO#mSense homenatges ni flors en corones, com si MIsols foren persones normals, com si en SOL#mun món de misèria i de runes SIfora bonic oblidar.
DO#mS'ha intoxicat la mollera, MIs'han oblidat d'estimar. de SOL#mvore tan gran la bandera, la FA#vista es comença a cansar. DO#mS'ha intoxicat la mollera, MIs'han oblidat d'estimar, i SOL#mara respirar és una quimera.
Però estaDO#mran, les nostres sempre MIestaran, com pedra dins la saSOL#mbata, com la palmera que aFA#guanta l'huracà... I allà estaDO#mran, fent burla i fent saMIcrilegi, per sempre bruixa i heSOL#mretge, sempre a la conFA#tra i avant!
DO#mMISOL#mFA# x4
DO#mPregueu-li a l'amo que entenMIga la joventut, SOL#mque se'ls perdone este suïSIcidi prematur. DO#mLa seua sort no és vostra, però MIl'"enterro" costa SOL#mi els han cobrat la mediciSIna i el taüt.
DO#mCauen herois baix el pes de la fe MIen la divisa, SOL#morfes d'amor omplin SIla missa, DO#mixen les hordes de MIles cavernes, SOL#mguarden la merda baix SIla catifa, DO#mi, com sempre, pagues tu la MIseua festa... SOL#mEl resultat era un, la jugaSIda era perfecta.
DO#mS'ha intoxicat la mollera, MIs'han oblidat d'estimar. de SOL#mvore tan gran la bandera, la FA#vista es comença a cansar. DO#mS'ha intoxicat la mollera, MIs'han oblidat d'estimar, i SOL#mara respirar és una quimera.
Però estaDO#mran, les nostres sempre MIestaran, com pedra dins la saSOL#mbata, com la palmera que aFA#guanta l'huracà... I allà estaDO#mran, fent burla i fent saMIcrilegi, per sempre bruixa i heSOL#mretge, sempre a la conFA#tra i avant!
DO#mMISOL#mFA# x8
Però estaDO#mran, les nostres sempre MIestaran, com pedra dins la saSOL#mbata, com la palmera que aFA#guanta l'huracà... I allà estaDO#mran, fent burla i fent saMIcrilegi, per sempre bruixa i heSOL#mretge, sempre a la conFA#tra i avant!