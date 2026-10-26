DOHo teníem tot LAmquan tu eres a prop. SOLVora el foc, les batalles són miFAllors.
DOCom si fos un joc, LAmsomio poc a poc SOLper reviure junts de nou el nostre aFAgost.
Quan MImmiro al LAmcel, sé MImque ets aLAmllà. Quan plou, FAplores perquè em trobes a falSOLtar. I en MImun esLAmtel del MImmés enLAmllà sé que hi FAha una àvia esperant-me i que un SOLdia ens tornarem a retroDObar.
Que els SOLavis són per REm7sempre, DOho vaig aSOLprendre després de REm7plorar. DOEt reSOLcordo cada REm7vespre des LAmde que vas marSOLxar.
DOMai no em vas privar de LAmfer vida al carrer. Em vas SOLensenyar a ser lliure com el FAvent.
DOTu em vas regalar LAmfins l’últim alè. SOLEm vas ensenyar a no perdre mai cap FAtren.
Quan MImmiro al LAmcel, sé MImque ets aLAmllà. Quan plou, FAplores perquè em trobes a falSOLtar. I en MImun esLAmtel del MImmés enLAmllà sé que hi FAha una àvia esperant-me i que un SOLdia ens tornarem a retroDObar.
Que els SOLavis són per REm7sempre, DOho vaig aSOLprendre després de REm7plorar. DOEt reSOLcordo cada REm7vespre des LAmde que vas marSOLxar.
Et canto perquè em DO→SOLsents i sé REmque ets aLAmllà. Et SOLcanto perquè em DO→SOLsents i sé que FAets aSOLllà. Et canto perquè em DO→SOLsents i sé REmque ets aLAmllà. Et SOLcanto perquè em DO→SOLsents i sé que FAets aSOLllà.