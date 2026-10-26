Àvia (Acords)

Ho teníem tot

Acords Acords
Buhos
buhos el dia de la victoria
buhos el dia de la victoria
DOHo teníem tot
LAmquan tu eres a prop.
SOLVora el foc,
les batalles són miFAllors.

DOCom si fos un joc,
LAmsomio poc a poc
SOLper reviure junts
de nou el nostre aFAgost.

Quan MImmiro al LAmcel, sé MImque ets aLAmllà.
Quan plou, FAplores
perquè em trobes a falSOLtar.
I en MImun esLAmtel del MImmés enLAmllà
sé que hi FAha una àvia esperant-me
i que un SOLdia ens tornarem a retroDObar.

Que els SOLavis són per REm7sempre,
DOho vaig aSOLprendre després de REm7plorar.
DOEt reSOLcordo cada REm7vespre
des LAmde que vas marSOLxar.

DOMai no em vas privar
de LAmfer vida al carrer.
Em vas SOLensenyar a ser lliure
com el FAvent.

DOTu em vas regalar
LAmfins l’últim alè.
SOLEm vas ensenyar
a no perdre mai cap FAtren.

Quan MImmiro al LAmcel, sé MImque ets aLAmllà.
Quan plou, FAplores
perquè em trobes a falSOLtar.
I en MImun esLAmtel del MImmés enLAmllà
sé que hi FAha una àvia esperant-me
i que un SOLdia ens tornarem a retroDObar.

Que els SOLavis són per REm7sempre,
DOho vaig aSOLprendre després de REm7plorar.
DOEt reSOLcordo cada REm7vespre
des LAmde que vas marSOLxar.

Et canto perquè em DO→SOLsents
i sé REmque ets aLAmllà.
Et SOLcanto perquè em DO→SOLsents
i sé que FAets aSOLllà.
Et canto perquè em DO→SOLsents
i sé REmque ets aLAmllà.
Et SOLcanto perquè em DO→SOLsents
i sé que FAets aSOLllà.

DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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