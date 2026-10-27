Aviam què passa (Acords)

Des del primer moment ho vaig sentir

Acords Acords
Rigoberta Bandini
SI♭Des del primer moment ho DOmvaig sentir,
REno sé per què, però estaves SOLmfet per mi.
SI♭Què tal? Bon dia, et vull propoDOmsar un pla.
RESoc impulsiva, però SOLmtant se val.

SI♭Conec un lloc preciós per DOmaquí al voltant,
FAsi vols, juguem a aquest aSI♭mor fugaç.
SOLmPotser no ens tornem a DOmveure les cares,
REmpotser demà vull compoSOLmsar sardanes.

SI♭Des del primer moment ho DOmvaig sentir,
REno sé per què, però estaves SOLmfet per mi.

No sé SI♭ben FADOmquè és el que vol dir estiREmar.
Posats SI♭a salFAtar, MI♭és millor llançar-se al FAmar.

I aviam què SI♭passa,
i aviam què FApassa,
i aviam què DOmpassa.
No sé què SI♭passa,
ni per què FApassa,
però sempre em MI♭passa.

SI♭Des del primer moment ho DOmvaig sentir,
REno sé per què, però estaves SOLmfet per mi.
SI♭Avui no em ve de gust penDOmsar de més
REni disfressar-nos ni fer el SOLmque cal fer
SI♭(tampoc sé el que seria, la DOmveritat).

SI♭No sé qui ets ni cap a on DOmvols anar.
FASi vols, juguem a aquest aSI♭mor fugaç.
SOLmLa meva àvia ja m'ho DOmrepetia:
REmtot allò que ha de ser SOLmserà algun dia.

No sé SI♭si aFAvui DOmvols que anem a passejar. RE
Posats SI♭a salFAtar (quina por!), MI♭tu i jo també som al FAmar.

I aviam què SI♭passa,
i aviam què FApassa,
i aviam què DOmpassa.
No sé què SI♭passa,
ni per què FApassa,
però sempre em MI♭passa.

SI♭ FA DOm
SI♭ FA MI♭

No sé SI♭ben FADOmquè és el que vol dir estiREmar.
Posats SI♭a salFAtar, MI♭és millor llançar-se al FAmar.

I aviam què SOLmpassa,
i aviam què FApassa,
i aviam què DOmpassa.
No sé què SOLmpassa,
ni per què FApassa,
però sempre em MI♭passa.
I aviam què SOLmpassa,
i aviam què FApassa,
i aviam què DOmpassa.
No sé què SOLmpassa,
ni per què FApassa,
però sempre em MI♭passa.

I aviam què SI♭passa,
i aviam què FApassa,
i aviam què DOmpassa.
No sé què SI♭passa,
ni per què FApassa,
però sempre em MI♭passa.

I aviam què DOpassa,
i aviam què SOLpassa,
i aviam què REmpassa.
No sé què DOpassa,
ni per què SOLpassa,
però sempre em FApassa.

DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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