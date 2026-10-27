SI♭Des del primer moment ho DOmvaig sentir, REno sé per què, però estaves SOLmfet per mi. SI♭Què tal? Bon dia, et vull propoDOmsar un pla. RESoc impulsiva, però SOLmtant se val.
SI♭Conec un lloc preciós per DOmaquí al voltant, FAsi vols, juguem a aquest aSI♭mor fugaç. SOLmPotser no ens tornem a DOmveure les cares, REmpotser demà vull compoSOLmsar sardanes.
SI♭Des del primer moment ho DOmvaig sentir, REno sé per què, però estaves SOLmfet per mi.
No sé SI♭ben FAbé DOmquè és el que vol dir estiREmar. Posats SI♭a salFAtar, MI♭és millor llançar-se al FAmar.
I aviam què SI♭passa, i aviam què FApassa, i aviam què DOmpassa. No sé què SI♭passa, ni per què FApassa, però sempre em MI♭passa.
SI♭Des del primer moment ho DOmvaig sentir, REno sé per què, però estaves SOLmfet per mi. SI♭Avui no em ve de gust penDOmsar de més REni disfressar-nos ni fer el SOLmque cal fer SI♭(tampoc sé el que seria, la DOmveritat).
SI♭No sé qui ets ni cap a on DOmvols anar. FASi vols, juguem a aquest aSI♭mor fugaç. SOLmLa meva àvia ja m'ho DOmrepetia: REmtot allò que ha de ser SOLmserà algun dia.
No sé SI♭si aFAvui DOmvols que anem a passejar. RE Posats SI♭a salFAtar (quina por!), MI♭tu i jo també som al FAmar.
I aviam què SI♭passa, i aviam què FApassa, i aviam què DOmpassa. No sé què SI♭passa, ni per què FApassa, però sempre em MI♭passa.
SI♭FADOm SI♭FAMI♭
No sé SI♭ben FAbé DOmquè és el que vol dir estiREmar. Posats SI♭a salFAtar, MI♭és millor llançar-se al FAmar.
I aviam què SOLmpassa, i aviam què FApassa, i aviam què DOmpassa. No sé què SOLmpassa, ni per què FApassa, però sempre em MI♭passa. I aviam què SOLmpassa, i aviam què FApassa, i aviam què DOmpassa. No sé què SOLmpassa, ni per què FApassa, però sempre em MI♭passa.
I aviam què SI♭passa, i aviam què FApassa, i aviam què DOmpassa. No sé què SI♭passa, ni per què FApassa, però sempre em MI♭passa.
I aviam què DOpassa, i aviam què SOLpassa, i aviam què REmpassa. No sé què DOpassa, ni per què SOLpassa, però sempre em FApassa.