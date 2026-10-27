FATot el blanc de la paret, LAmuna pluja al desert, SI♭un núvol sol DO7al cel. FAEl misteri transparent LAmd’un pot buit de caramels, SI♭que parla del DO7no res, LAfa mal sense SI♭voler.
FAUn escut contra el que sé, LAmuna idea de bomber, SI♭un diari DO7mentider. FAUna porta sense pany, LAmun oblit de tant en tant, SI♭tot el que he iDO7maginat LAho tinc, però no em SI♭pertany.
FABatecs que m'han fet perdre el ritme, DO7silenci que encomana el riure, LAforats per on hi ha passat SI♭el vent. FATot el que s'ha endut l'escombra, DO7carrers tacats amb la meva ombra, LAfotos que em van fer sense roSI♭det.
DO7No, jo no vull dir FAres, DO7tan sols donar-FAte papers LAper si vols fer avions, SI♭per DO7si vols guiFAxar-hi més.
FALAmSI♭DO7FALAmSI♭DO7
FATot el que ja he malgastat, LAmtot el que se m'ha escapat, SI♭tot el que no he DO7guardat. FAEl que he fet sense voler, LAmel que he escrit i ja no entenc, SI♭el que s'ha anat DO7desfent.
FABatecs que m'han fet perdre el ritme, DO7silenci que encomana el riure, LAforats per on hi ha passat SI♭el vent. FATot el que s'ha endut l'escombra, DO7carrers tacats amb la meva ombra, LAfotos que em van fer sense roSI♭det.
DO7No, jo no vull dir FAres, DO7tan sols donar-FAte papers LAper si vols fer avions, SI♭per DO7si vols guiFAxar-hi més.