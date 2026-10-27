Avions (Acords)

Tot el blanc de la paret

Acords Acords
Marc Parrot
FATot el blanc de la paret,
LAmuna pluja al desert,
SI♭un núvol sol DO7al cel.
FAEl misteri transparent
LAmd’un pot buit de caramels,
SI♭que parla del DO7no res,
LAfa mal sense SI♭voler.

FAUn escut contra el que sé,
LAmuna idea de bomber,
SI♭un diari DO7mentider.
FAUna porta sense pany,
LAmun oblit de tant en tant,
SI♭tot el que he iDO7maginat
LAho tinc, però no em SI♭pertany.

FABatecs que m'han fet perdre el ritme,
DO7silenci que encomana el riure,
LAforats per on hi ha passat SI♭el vent.
FATot el que s'ha endut l'escombra,
DO7carrers tacats amb la meva ombra,
LAfotos que em van fer sense roSI♭det.

DO7No, jo no vull dir FAres,
DO7tan sols donar-FAte papers
LAper si vols fer avions,
SI♭per DO7si vols guiFAxar-hi més.

FA LAm SI♭ DO7 FA LAm SI♭ DO7

FATot el que ja he malgastat,
LAmtot el que se m'ha escapat,
SI♭tot el que no he DO7guardat.
FAEl que he fet sense voler,
LAmel que he escrit i ja no entenc,
SI♭el que s'ha anat DO7desfent.

FABatecs que m'han fet perdre el ritme,
DO7silenci que encomana el riure,
LAforats per on hi ha passat SI♭el vent.
FATot el que s'ha endut l'escombra,
DO7carrers tacats amb la meva ombra,
LAfotos que em van fer sense roSI♭det.

DO7No, jo no vull dir FAres,
DO7tan sols donar-FAte papers
LAper si vols fer avions,
SI♭per DO7si vols guiFAxar-hi més.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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