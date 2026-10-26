Per da
SOLmunt del vell pas REsat
s’ai
LAxeca un nou demà al teu SImcostat.
Per da
SOLmunt de tots els REmals
ens
SImalçarem més FA#mforts i més lle SOL→ LAials.
A
SImvui al meu camí de pedra i FA#mfang hi neixen flors.
A
SOLvui ballo descalç sobre les REbrases de la LApor.
A
SImvui el blanc i negre del meu FA#mmón es fa color.
A
SOLvui la teva llum ferotge es REquinça la fos LAcor.
Per da
SOLmunt del vell pas REsat
s’ai
LAxeca un nou demà al teu SImcostat.
Per da
SOLmunt de tots els REmals
ens
SImalçarem més FA#mforts i més lle SOL→ LAials.
A
SImvui no hi ha paraules per des FA#mcriure el que sentim.
A
SOLvui la vida ens guia amb la REveu que ens neix a LAdins.
A
SImvui ens hem cansat de ser ti FA#mtelles del destí.
A
SOLvui podem renéixer de les REcendres de l’a LAhir.
Per da
SOLmunt del vell pas REsat
s’ai
LAxeca un nou demà al teu SImcostat.
Per da
SOLmunt de tots els REmals
ens
SImalçarem més FA#mforts i més lle SOL→ LAials.
s’ai
Per da
ens
A
A
A
A
Per da
s’ai
Per da
ens
A
A
A
A
Per da
s’ai
Per da
ens