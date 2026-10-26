Avui (Acords)

Per damunt del vell passat

Acords Acords
Els Catarres
els catarres tots els meus principis
els catarres tots els meus principis
Per daSOLmunt del vell pasREsat
s’aiLAxeca un nou demà al teu SImcostat.
Per daSOLmunt de tots els REmals
ens SImalçarem més FA#mforts i més lleSOL→LAials.

ASImvui al meu camí de pedra i FA#mfang hi neixen flors.
ASOLvui ballo descalç sobre les REbrases de la LApor.

ASImvui el blanc i negre del meu FA#mmón es fa color.
ASOLvui la teva llum ferotge esREquinça la fosLAcor.

Per daSOLmunt del vell pasREsat
s’aiLAxeca un nou demà al teu SImcostat.
Per daSOLmunt de tots els REmals
ens SImalçarem més FA#mforts i més lleSOL→LAials.

ASImvui no hi ha paraules per desFA#mcriure el que sentim.
ASOLvui la vida ens guia amb la REveu que ens neix a LAdins.

ASImvui ens hem cansat de ser tiFA#mtelles del destí.
ASOLvui podem renéixer de les REcendres de l’aLAhir.

Per daSOLmunt del vell pasREsat
s’aiLAxeca un nou demà al teu SImcostat.
Per daSOLmunt de tots els REmals
ens SImalçarem més FA#mforts i més lleSOL→LAials.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi