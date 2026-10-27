Avui com ahir (Acords)

Va ser a la tardor de 1707

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas terra
obrint pas terra

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: SIm SOL RE FA#m x4

SOLVa ser a la tardor de SIm1707
SOLi encara volen cendres pels mateixos carSImrers,
SOLles classes populars contra les tropes del SImrei.
SOLLes pedres ho recorden quan avui les LAprenem.

REUohohoLAhoh! Avui com ahir.
REUohohoLAhoh! Avui com demà.
SImUohohoLAhoh! El mateix camí.
SImUohohoLAhoh! El mateix combat...
REUohohoLAhoh! Avui com ahir.
REUohohoLAhoh! Avui com demà.
SImUohohoLAhoh! El mateix camí.
SImUohohoLAhoh! El mateix combat...

RE LA SIm SOL
RE LA SOL x2

SIm SOL RE FA#m x4

SOLVa ser la primavera dels anys que hem SImviscut
SOLi encara veig com brillen avui els SImteus ulls,
SOLquan prenem els carrers, escenaris del SImteu temps,
SOLrevoltes que han tancat les ferides dels teus LApunys.

REUohohoLAhoh! Avui com ahir.
REUohohoLAhoh! Avui com demà.
SImUohohoLAhoh! El mateix camí.
SImUohohoLAhoh! El mateix combat...
REUohohoLAhoh! Avui com ahir.
REUohohoLAhoh! Avui com demà.
SImUohohoLAhoh! El mateix camí.
SImUohohoLAhoh! El mateix combat...

RE LA SIm SOL
RE LA SOL x2

RE LA RE LA SIm LA SIm LA x4

REI la nostra LArevolta mai no podran aturar,
REels nostres punys alLAçats mai no podran abaixar,
SImels nostres somLAriures mai no podran esborrar,
SImla nostra actiLAtud sempre serà de combat.

REI mai no deixes LAmai de lluitar contra el poder,
REmai no deixes LAmai de plantar cara al poder.
SImMai no deixes LAmai de lluitar contra el poder,
SImahir, avui i LAdemà sempre contra el poder!

RE LA SIm SOL
RE LA SOL x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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