La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
SIm SOL RE FA#m x4 SOLVa ser a la tardor de SIm1707 SOLi encara volen cendres pels mateixos car SImrers, SOLles classes populars contra les tropes del SImrei. SOLLes pedres ho recorden quan avui les LAprenem. REUohoho LAhoh! Avui com ahir. REUohoho LAhoh! Avui com demà. SImUohoho LAhoh! El mateix camí. SImUohoho LAhoh! El mateix combat... REUohoho LAhoh! Avui com ahir. REUohoho LAhoh! Avui com demà. SImUohoho LAhoh! El mateix camí. SImUohoho LAhoh! El mateix combat... RE LA SIm SOL RE LA SOL x2 SIm SOL RE FA#m x4 SOLVa ser la primavera dels anys que hem SImviscut SOLi encara veig com brillen avui els SImteus ulls, SOLquan prenem els carrers, escenaris del SImteu temps, SOLrevoltes que han tancat les ferides dels teus LApunys. REUohoho LAhoh! Avui com ahir. REUohoho LAhoh! Avui com demà. SImUohoho LAhoh! El mateix camí. SImUohoho LAhoh! El mateix combat... REUohoho LAhoh! Avui com ahir. REUohoho LAhoh! Avui com demà. SImUohoho LAhoh! El mateix camí. SImUohoho LAhoh! El mateix combat... RE LA SIm SOL RE LA SOL x2 RE LA RE LA SIm LA SIm LA x4 REI la nostra LArevolta mai no podran aturar, REels nostres punys al LAçats mai no podran abaixar, SImels nostres som LAriures mai no podran esborrar, SImla nostra acti LAtud sempre serà de combat. REI mai no deixes LAmai de lluitar contra el poder, REmai no deixes LAmai de plantar cara al poder. SImMai no deixes LAmai de lluitar contra el poder, SImahir, avui i LAdemà sempre contra el poder! RE LA SIm SOL RE LA SOL x2