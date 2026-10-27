MIAls carLArers no ha sorMItit el SIsol. MIUna LAcosa et fa MIsentir SIviu... MIMaleLAït desperMItaSIdor!
MIObres LAels ulls, mires al MIteu volSItant MIesperant LAque algú hagi MIcanviSIat... MITot segueix LAigual que ahir MIi que deSImà.
LAMentre et despertes i et SIvas vestint, DO#mpoc a poc oblides que no SIets feliç. La ruMItina et mata; vols comSIplir els teus somnis!
MIVas espeLArant que deSImà serà un MIaltre, que tot LAallò que SIvols arriMIbarà. Potser hi LAha algú a SIprop teu espeMIrant-te... LAVols parar la roda i sorSItir d'aquí. LAVan passant els dies... I aSIvui, avui és deMImà. LAMISI
MILAMISI
MIEl cotLAxe, el soMIroll i el SIfum, MIla gent que LAet mira MIamb cara de SIcul... MINo vols LAviure MIenmig d'aiSIxò.
LATu sempre deies que eres SIdiferent, DO#mperò et trobes, com tots, SIjugant al mateix joc on totMIhom oblida i ja ninSIgú somia.
MIVas espeLArant que deSImà serà un MIaltre, que tot LAallò que SIvols arriMIbarà. Potser hi LAha algú a SIprop teu espeMIrant-te... LAVols parar la roda i sorSItir d'aquí. LAVan passant els dies... I aSIvui, avui és deMImà. LAMISI
MILADO#mSI x4
LARes està perdut si encara SIn'ets conscient. DO#mHas de tenir somnis per seSIguir vivint...
MIAls carLArers no ha sorMItit el SIsol. MIHi ha uLAna cosa que et MIfa sentir SIviu... MIPer poder LAriure també cal MIaprenSIdre a ploDO#mrar. SI
MIVas espeLArant que deSImà serà un MIaltre, que tot LAallò que SIvols arriMIbarà. Potser hi LAha algú a SIprop teu espeMIrant-te... LAVols parar la roda i sorSItir d'aquí. MISomies desLApert que deSImà serà un MIaltre, que tot LAallò que SIvols arriMIbarà. Potser hi LAha algú a SIprop teu que ja MImarxa... LARes està perdut si encara SIn'ets conscient. Perquè FA#mavui és demà, i encara SIqueden dies...