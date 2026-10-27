DOAvui fas anys, tu FAno ens enganyes, i els comDOpanys i les comFApanyes DOfins aquí FAhem vinSOLgut. Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes, i els comDOpanys i les comFApanyes et deDOsitgem sort i FAsaSOLlut.
Vas a tot DOdrap FAper l'uniDOvers REm daDOmunt d'aFAquest planeSOLta i has compleDOtat FAla volta al DO→REmsol amb admiDOrable FAdigniSOLtat.
Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes, i els comDOpanys i les comFApanyes DOfins aquí FAhem vinSOLgut. Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes, i els comDOpanys i les comFApanyes et deDOsitgem sort i FAsaSOLlut.
DOFADOFA
Seria DOlleig FAque ho amaDOguesREmsis, tot i DOque et conserFAves tan bé SOL que, si ho DOfessis, FApel teu aspecDOte REm ningú DOno notaFAria SOLres.
Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes, i els comDOpanys i les comFApanyes DOfins aquí FAhem vinSOLgut. Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes, i els comDOpanys i les comFApanyes et deDOsitgem sort i FAsaSOLlut.
DOFADOFADOFASOL DOFADOFADOFASOL
Potser t'hem DOfet FAprou la piloDOta REm i és hoDOra que aFAnem al SOLgra. Fóra un deDOtall FAel corresDOponREmdre: la DOronda poFAdries paSOLgar.
Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes, i els comDOpanys i les comFApanyes DOfins aquí FAhem vinSOLgut. Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes, i els comDOpanys i les comFApanyes et deDOsitgem sort i FAsaSOLlut. Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes, i els comDOpanys i les comFApanyes DOfins aquí FAhem vinSOLgut. Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes, i els comDOpanys i les comFApanyes et deDOsitgem sort i FAsaSOLlut. Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes, i els comDOpanys i les comFApanyes DOfins aquí FAhem vinSOLgut. Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes, i els comDOpanys i les comFApanyes et deDOsitgem sort i FAsaSOLlut. Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes, i els comDOpanys i les comFApanyes DOfins aquí FAhem vinSOLgut. Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes, i els comDOpanys i les comFApanyes et deDOsitgem sort i FAsaSOLlut.