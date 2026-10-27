Avui fas anys (Acords)

Avui fas anys, tu no ens enganyes

Acords Acords
Dijous Paella
dijous paella dijous paella
dijous paella dijous paella
DOAvui fas anys, tu FAno ens enganyes,
i els comDOpanys i les comFApanyes
DOfins aquí FAhem vinSOLgut.
Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes,
i els comDOpanys i les comFApanyes
et deDOsitgem sort i FAsaSOLlut.

Vas a tot DOdrap
FAper l'uniDOvers REm
daDOmunt d'aFAquest planeSOLta
i has compleDOtat
FAla volta al DO→REmsol
amb admiDOrable FAdigniSOLtat.

Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes,
i els comDOpanys i les comFApanyes
DOfins aquí FAhem vinSOLgut.
Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes,
i els comDOpanys i les comFApanyes
et deDOsitgem sort i FAsaSOLlut.

DO FA DO FA

Seria DOlleig
FAque ho amaDOguesREmsis,
tot i DOque et conserFAves tan bé SOL
que, si ho DOfessis,
FApel teu aspecDOte REm
ningú DOno notaFAria SOLres.

Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes,
i els comDOpanys i les comFApanyes
DOfins aquí FAhem vinSOLgut.
Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes,
i els comDOpanys i les comFApanyes
et deDOsitgem sort i FAsaSOLlut.

DO FA DO FA DO FA SOL
DO FA DO FA DO FA SOL

Potser t'hem DOfet
FAprou la piloDOta REm
i és hoDOra que aFAnem al SOLgra.
Fóra un deDOtall
FAel corresDOponREmdre:
la DOronda poFAdries paSOLgar.

Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes,
i els comDOpanys i les comFApanyes
DOfins aquí FAhem vinSOLgut.
Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes,
i els comDOpanys i les comFApanyes
et deDOsitgem sort i FAsaSOLlut.
Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes,
i els comDOpanys i les comFApanyes
DOfins aquí FAhem vinSOLgut.
Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes,
i els comDOpanys i les comFApanyes
et deDOsitgem sort i FAsaSOLlut.
Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes,
i els comDOpanys i les comFApanyes
DOfins aquí FAhem vinSOLgut.
Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes,
i els comDOpanys i les comFApanyes
et deDOsitgem sort i FAsaSOLlut.
Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes,
i els comDOpanys i les comFApanyes
DOfins aquí FAhem vinSOLgut.
Avui fas DOanys, tu no ens enFAganyes,
i els comDOpanys i les comFApanyes
et deDOsitgem sort i FAsaSOLlut.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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