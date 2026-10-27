Avui i demà (Acords)

Estem en estat d’emergència

Acords Acords
Xeic!
xeic som
xeic som
MI♭ SI♭ RE SOLm MI♭ SI♭ RE
MI♭ SI♭ REm SOLm MI♭ SI♭ REm x2

SOLmEstem en FAestat d’emergència,
SOLmhem nasFAcut presos del destí.
SOLmÉs natuFAral poder ser lliures,
MI♭viure podent FAdecidir.

SOLmTrobar marcades FAles petjades
SOLmde tots aquells que FAja no hi són.
SI♭Resseguir totes FAles pintades
MI♭que estaven bruFAtes de pols.

Avui i deSI♭mà, només cal FAcontinuar
defensant MI♭junts allò que ens SOLmmereiFAxem.
Avui i deSI♭mà, només cal FAcontinuar
ser un somni MI♭viu que el seu futur esREcriu.

MI♭ SI♭ REm SOLm MI♭ SI♭ REm x2

SOLmÉs l’hora amarga FAque no acaba,
SOLmles cicatrius FAque no se’n van,
SOLmés la memòria FAque no oblida
MI♭i ens fa contiFAnuar endavant.

SOLmViure impregnats d’aFAquesta herència
SOLmque ens fa proFAfetes del destí.
SI♭La recompensa FAdel viatge,
MI♭ser valents, forts i FAdecidits.

Avui i deSI♭mà, només cal FAcontinuar
defensant MI♭junts allò que ens SOLmmereiFAxem.
Avui i deSI♭mà, només cal FAcontinuar
ser un somni MI♭viu que el seu futur esREcriu.

I recordaMI♭rem, al final d’aquest viSI♭atge,
cadasREcuna d’aquelles tempestes que hem sobreSOLmviscut junts al llarg de tants anys.
I recordaMI♭rem, al final d’aquest oSI♭natge,
les veREgades que ens hem alçat SOLmlliures!
I recordaMI♭rem, al final d’aquest viSI♭atge,
cadasREcuna d’aquelles tempestes que hem sobreSOLmviscut junts al llarg de tants anys.
I recordaMI♭rem, al final d’aquest oSI♭natge,
les veREgades que ens hem alçat SOLmlliures!

MI♭ SI♭ REm SOLm MI♭ SI♭ REm x2
SOLm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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