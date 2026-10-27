SOLmEstem en FAestat d’emergència, SOLmhem nasFAcut presos del destí. SOLmÉs natuFAral poder ser lliures, MI♭viure podent FAdecidir.
SOLmTrobar marcades FAles petjades SOLmde tots aquells que FAja no hi són. SI♭Resseguir totes FAles pintades MI♭que estaven bruFAtes de pols.
Avui i deSI♭mà, només cal FAcontinuar defensant MI♭junts allò que ens SOLmmereiFAxem. Avui i deSI♭mà, només cal FAcontinuar ser un somni MI♭viu que el seu futur esREcriu.
MI♭SI♭REmSOLmMI♭SI♭REm x2
SOLmÉs l’hora amarga FAque no acaba, SOLmles cicatrius FAque no se’n van, SOLmés la memòria FAque no oblida MI♭i ens fa contiFAnuar endavant.
SOLmViure impregnats d’aFAquesta herència SOLmque ens fa proFAfetes del destí. SI♭La recompensa FAdel viatge, MI♭ser valents, forts i FAdecidits.
Avui i deSI♭mà, només cal FAcontinuar defensant MI♭junts allò que ens SOLmmereiFAxem. Avui i deSI♭mà, només cal FAcontinuar ser un somni MI♭viu que el seu futur esREcriu.
I recordaMI♭rem, al final d’aquest viSI♭atge, cadasREcuna d’aquelles tempestes que hem sobreSOLmviscut junts al llarg de tants anys. I recordaMI♭rem, al final d’aquest oSI♭natge, les veREgades que ens hem alçat SOLmlliures! I recordaMI♭rem, al final d’aquest viSI♭atge, cadasREcuna d’aquelles tempestes que hem sobreSOLmviscut junts al llarg de tants anys. I recordaMI♭rem, al final d’aquest oSI♭natge, les veREgades que ens hem alçat SOLmlliures!