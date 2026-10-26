Avui no hi sóc (Acords)

M'han dit que avui acabes d'arribar

Acords Acords
Gossos
gossos cares
gossos cares
M'han dit que aSIvui acabes d'arriMIbar,
després de tant de LAtemps, no saps com t'enyoMIrava.
Jo, anar fent, SIpencant com de cosMItum,
ara faig torn nocturn LAi això és una puMItada.

SI LA MI

On t'has fiSIcat? Jo he anat sabent de MItu
quan passava per la LAfonda a veure els teus MIpares.
Ells van SIbé, ja saps, no entenen MIres,
perquè has d'anar tant LAlluny per ajudar els MIaltres.

Ara SIfa molt de temps que no aMInem junts a la riLAera
i aSIra fa molt de temps que no et MItinc tota per mi, LAmeva,
i enSIcara em fas falta...

MIAvui no hi SIsoc. LAAvui no hi SIsoc.
MIAvui no hi soc. SIAvui LAno hi soc, no hi SIsoc.

MI SI LA SI
MI SI LA MI

I ara què vols SIfer? Ja saps, ja no hi ha MIres aquí,
que cada cop som LAmenys i dels que queden, esMIcapa't.
Jo també he pensat SIen marxar lluny, però soc masMIsa covard,
ja saps, LAel temps s'aMIcaba...
Va, potser SIdesprés podem MIanar
a veure pondre's LAel sol, per darrere els MIarbres,
va, que et deiSIxaré portar-me MItant lluny,
tindré el dipòLAsit ben ple, avui no dorms a MIcasa.

Ara SIfa molt de temps que no aMInem junts a la riLAera
i aSIra fa molt de temps que no et MItinc tota per mi, LAmeva.

Veig un cotxe de caSIra, una llum forta blanca,
LAel temps s'atura, es paSIra, per últim cop la teva cara.
LAVeig un cotxe que aSIvança, una llum forta blanca,
LAel temps s'atura, es SIpara, per últim cop la teva...

MIAvui no hi SIsoc. LAAvui no hi SIsoc.
MIAvui no hi soc. SIAvui LAno hi soc, no hi SIsoc.

MI SI LA MI
SI MI SI LA SI MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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