M'han dit que a
SIvui acabes d'arri MIbar,
després de tant de
LAtemps, no saps com t'enyo MIrava.
Jo, anar fent,
SIpencant com de cos MItum,
ara faig torn nocturn
LAi això és una pu MItada. SI LA MI
On t'has fi
SIcat? Jo he anat sabent de MItu
quan passava per la
LAfonda a veure els teus MIpares.
Ells van
SIbé, ja saps, no entenen MIres,
perquè has d'anar tant
LAlluny per ajudar els MIaltres.
Ara
SIfa molt de temps que no a MInem junts a la ri LAera
i a
SIra fa molt de temps que no et MItinc tota per mi, LAmeva,
i en
SIcara em fas falta... MIAvui no hi SIsoc. LAAvui no hi SIsoc. MIAvui no hi soc. SIAvui LAno hi soc, no hi SIsoc. MI SI LA SI MI SI LA MI
I ara què vols
SIfer? Ja saps, ja no hi ha MIres aquí,
que cada cop som
LAmenys i dels que queden, es MIcapa't.
Jo també he pensat
SIen marxar lluny, però soc mas MIsa covard,
ja saps,
LAel temps s'a MIcaba...
Va, potser
SIdesprés podem MIanar
a veure pondre's
LAel sol, per darrere els MIarbres,
va, que et dei
SIxaré portar-me MItant lluny,
tindré el dipò
LAsit ben ple, avui no dorms a MIcasa.
Ara
SIfa molt de temps que no a MInem junts a la ri LAera
i a
SIra fa molt de temps que no et MItinc tota per mi, LAmeva.
Veig un cotxe de ca
SIra, una llum forta blanca, LAel temps s'atura, es pa SIra, per últim cop la teva cara. LAVeig un cotxe que a SIvança, una llum forta blanca, LAel temps s'atura, es SIpara, per últim cop la teva... MIAvui no hi SIsoc. LAAvui no hi SIsoc. MIAvui no hi soc. SIAvui LAno hi soc, no hi SIsoc. MI SI LA MI SI MI SI LA SI MI
després de tant de
Jo, anar fent,
ara faig torn nocturn
On t'has fi
quan passava per la
Ells van
perquè has d'anar tant
Ara
i a
i en
I ara què vols
que cada cop som
Jo també he pensat
ja saps,
Va, potser
a veure pondre's
va, que et dei
tindré el dipò
Ara
i a
Veig un cotxe de ca