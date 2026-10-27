Avui plou (Acords)

Stay homas ft. wild front - avui plou, acords

Acords Acords
Stay Homas
SIm SOL RE

SImNo hi ha cap SOLpedra al teu terRErat.
Avui plou a gust de totSImhom
que s'ha de lluiSOLtar fins al fiREnal.

SImSi surt l'arc de Sant Martí,
SImno ploraré, no.
SImEns trobarem pel camí.
No soc l'únic que REremo.

SImNo caiguis.
SImSabem que és complicat.
SImNo ploris més
si ho trobes a falREtar,
si ho trobes a falLAtar.

SImXapa i deixa-ho anar.

SImNo hi ha cap SOLpedra al teu terRErat.
Avui plou a gust de totSImhom
que s'ha de lluiSOLtar fins al fiREnal,
però aFA#7vui és avui i demà seSImrà.
OooSOL→REohhhhhh!
Deixa-ho aSImnar.
OooSOL→REohhhhhh!

SImNow that it's gone,
SImbreathe in, breathe out
put your heart out on the REline.

SImHead in the sand
SImwon't save you now,
lay it all out on the REline.
OoLAoohhhhhh!

SImXapa i deixa-ho anar.

SImNo hi ha cap SOLpedra al teu terRErat.
Avui plou a gust de totSImhom
que s'ha de lluiSOLtar fins al fiREnal,
però aFA#7vui és avui i demà seSImrà.

SImNo hi ha cap SOLpedra al teu terRErat.
Avui plou a gust de totSImhom
que s'ha de lluiSOLtar fins al fiREnal,
però aFA#7vui és avui i demà seSImrà.

OooSOL→REohhhhhh!
Deixa-ho aSImnar.
OooSOL→REohhhhhh!
Que FA#7avui és avui i demà seSImrà.
OooSOL→REohhhhhh!
Deixa-ho aSImnar.
OooSOL→REohhhhhh!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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