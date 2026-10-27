SImNo hi ha cap SOLpedra al teu terRErat. Avui plou a gust de totSImhom que s'ha de lluiSOLtar fins al fiREnal.
SImSi surt l'arc de Sant Martí, SImno ploraré, no. SImEns trobarem pel camí. No soc l'únic que REremo.
SImNo caiguis. SImSabem que és complicat. SImNo ploris més si ho trobes a falREtar, si ho trobes a falLAtar.
SImXapa i deixa-ho anar.
SImNo hi ha cap SOLpedra al teu terRErat. Avui plou a gust de totSImhom que s'ha de lluiSOLtar fins al fiREnal, però aFA#7vui és avui i demà seSImrà. OooSOL→REohhhhhh! Deixa-ho aSImnar. OooSOL→REohhhhhh!
SImNow that it's gone, SImbreathe in, breathe out put your heart out on the REline.
SImHead in the sand SImwon't save you now, lay it all out on the REline. OoLAoohhhhhh!
SImXapa i deixa-ho anar.
SImNo hi ha cap SOLpedra al teu terRErat. Avui plou a gust de totSImhom que s'ha de lluiSOLtar fins al fiREnal, però aFA#7vui és avui i demà seSImrà.
SImNo hi ha cap SOLpedra al teu terRErat. Avui plou a gust de totSImhom que s'ha de lluiSOLtar fins al fiREnal, però aFA#7vui és avui i demà seSImrà.
OooSOL→REohhhhhh! Deixa-ho aSImnar. OooSOL→REohhhhhh! Que FA#7avui és avui i demà seSImrà. OooSOL→REohhhhhh! Deixa-ho aSImnar. OooSOL→REohhhhhh!