SIm SOL RE



SIm No hi ha cap SOL pedra al teu ter RE rat.

Avui plou a gust de tot SIm hom

que s'ha de llui SOL tar fins al fi RE nal.



SIm Si surt l'arc de Sant Martí,

SIm no ploraré, no.

SIm Ens trobarem pel camí.

No soc l'únic que RE remo.



SIm No caiguis.

SIm Sabem que és complicat.

SIm No ploris més

si ho trobes a fal RE tar,

si ho trobes a fal LA tar.



SIm Xapa i deixa-ho anar.



SIm No hi ha cap SOL pedra al teu ter RE rat.

Avui plou a gust de tot SIm hom

que s'ha de llui SOL tar fins al fi RE nal,

però a FA#7 vui és avui i demà se SIm rà.

Ooo SOL→ RE ohhhhhh!

Deixa-ho a SIm nar.

Ooo SOL→ RE ohhhhhh!



SIm Now that it's gone,

SIm breathe in, breathe out

put your heart out on the RE line.



SIm Head in the sand

SIm won't save you now,

lay it all out on the RE line.

Oo LA oohhhhhh!



SIm Xapa i deixa-ho anar.



SIm No hi ha cap SOL pedra al teu ter RE rat.

Avui plou a gust de tot SIm hom

que s'ha de llui SOL tar fins al fi RE nal,

però a FA#7 vui és avui i demà se SIm rà.



SIm No hi ha cap SOL pedra al teu ter RE rat.

Avui plou a gust de tot SIm hom

que s'ha de llui SOL tar fins al fi RE nal,

però a FA#7 vui és avui i demà se SIm rà.



Ooo SOL→ RE ohhhhhh!

Deixa-ho a SIm nar.

Ooo SOL→ RE ohhhhhh!

Que FA#7 avui és avui i demà se SIm rà.

Ooo SOL→ RE ohhhhhh!

Deixa-ho a SIm nar.

Ooo SOL→ RE ohhhhhh!