Avui que fas anys (Acords)

Avui ens hem reunit aquí, arribats de tots els vents

Acords Acords
Txarango
txarango de vent i ales
txarango de vent i ales
MIAvui ens hem reunit aquí, arribats de tots els vents,
MIper celebrar junts el camí
que anem guanyant la guerra al LAtemps!
Que seguim vius al joc impreviMIsible.
Que en tenim prou, quan coinciSIdim,
enmig del labeLArint
d'aquest món imposMIsible.

MII amb el cor a celobert de rialles i records,
MIqüestionar tots els poders,
celebrar els antics aLAmors.
Vells somiadors vivint a la deMIriva.
Quan fa mal temps, si ens plora el SIcor,
solem cantar canLAçons
com si ens hi anés la MIviMI7da.

Seguim aLAquí.
SeSI7guim sumant històries, seguim MIvius.
SalDO#vant a poc a poc tots els paFA#mranys.
Seguim a SIprop avui que fas MI→MI7anys.

Seguim aLAquí
malSI7grat tota la boira del caMImí.
Pels DO#laberints de la paraula, FA#mjunts
anem a SIpoc a poc perquè anem MI→SIlluny.

MII quan la mort ens porti flors,
MIquan la vida ens porti lluny,
MIquan visquem en els records,
quan el temps ens tanqui els LAulls,
tingues clar que tot és un miMIratge.
Potser al final ja haurem enSItès
que no som gaire LAmés
del que donem als MIaltres.

Seguim aLAquí.
SeSI7guim sumant històries, seguim MIvius.
SalDO#vant a poc a poc tots els paFA#mranys.
Seguim a SIprop avui que fas MI→MI7anys.

Seguim aLAquí
malSI7grat tota la boira del caMImí.
Pels DO#laberints de la paraula, FA#mjunts
anem a SIpoc a poc perquè anem MI→SIlluny.

LA SI LA SI x2

Seguim aLAquí! Seguim vius, seguim a SI→LA→SIprop.
Seguim aLAquí! Seguim vius, seguim a SI→LA→SIprop.
Bufa LAfort el teu deSI→LA→SIsig!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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