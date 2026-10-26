MIAvui ens hem reunit aquí, arribats de tots els vents, MIper celebrar junts el camí que anem guanyant la guerra al LAtemps! Que seguim vius al joc impreviMIsible. Que en tenim prou, quan coinciSIdim, enmig del labeLArint d'aquest món imposMIsible.
MII amb el cor a celobert de rialles i records, MIqüestionar tots els poders, celebrar els antics aLAmors. Vells somiadors vivint a la deMIriva. Quan fa mal temps, si ens plora el SIcor, solem cantar canLAçons com si ens hi anés la MIviMI7da.
Seguim aLAquí. SeSI7guim sumant històries, seguim MIvius. SalDO#vant a poc a poc tots els paFA#mranys. Seguim a SIprop avui que fas MI→MI7anys.
Seguim aLAquí malSI7grat tota la boira del caMImí. Pels DO#laberints de la paraula, FA#mjunts anem a SIpoc a poc perquè anem MI→SIlluny.
MII quan la mort ens porti flors, MIquan la vida ens porti lluny, MIquan visquem en els records, quan el temps ens tanqui els LAulls, tingues clar que tot és un miMIratge. Potser al final ja haurem enSItès que no som gaire LAmés del que donem als MIaltres.
Seguim aLAquí. SeSI7guim sumant històries, seguim MIvius. SalDO#vant a poc a poc tots els paFA#mranys. Seguim a SIprop avui que fas MI→MI7anys.
Seguim aLAquí malSI7grat tota la boira del caMImí. Pels DO#laberints de la paraula, FA#mjunts anem a SIpoc a poc perquè anem MI→SIlluny.
LASILASI x2
Seguim aLAquí! Seguim vius, seguim a SI→LA→SIprop. Seguim aLAquí! Seguim vius, seguim a SI→LA→SIprop. Bufa LAfort el teu deSI→LA→SIsig!