SI MI SI MI
SOL#m DO#m SOL#m DO#m
ASIvui t'he MIvist
i m'has SIfet dubMItar,
no he saSOL#mbut si DO#mdir
res o aSOL#mbaixar el DO#mcap
daSIvant del pis que ens va regaMIlar
mil glorioses nits SIi algun funeMIral.
ASIvui t'he vist i m'ha fet molt MIpal.
He pensat que és trist, SIperò deu ser norMImal.
Algun matí enSOL#mcara em fa DO#mmal,
però al sortir del SOL#mllit ja me n'he obliDO#mdat.
FA#Que MIbufi el vent del nord
FA#i que s'emMIporti el teu record.
SI MI SI MI
Que SIjo ja no MIt'enyoro,
SOL#mjo ja no FA#t'enyoro,
que SIjo ja no MIt'enyoro,
SOL#mja no t'eFA#nyoro més.
ASIguantaré MIel SIteu hivern, MI
SOL#maguanDO#mtaré SOL#mel teu DO#mhivern.
ASIvui t'he MIvist
i m'has SIfet torMInar
a aquells SOL#mtemps anDO#mtics
d'amor SOL#modi esDO#mtrany.
Tu SItan drama queen, jo tan exalMItat.
Va ser divertit, peSIrò a un preu massa MIalt.
ASIvui t'he vist i he tingut molt MIclar
que per ser feliç SIcal saber estiMImar.
Ho eres tot per mi, SOL#mla reina del DO#mball,
però de tant desig, SOL#mdiga'm què ha queDO#mdat?
AMIvui, avui t'he SIvist.
Sí! MIAvui t'he SIvist.
ADO#mvui, avui t'he SOL#mvist,
peMIrò ja fa temps que no em fa SImal.
Ja MIm'és iSIgual,
perquè ara estic millor que FA#mai.
FA#Que MIbufi el vent del nord
FA#i que s'emMIporti el teu record.
SI MI SI MI
Que SIjo ja no MIt'enyoro,
SOL#mjo ja no FA#t'enyoro,
que SIjo ja no MIt'enyoro,
SOL#mja no t'eFA#nyoro més.
ASIguantaré MIel SIteu hivern, MI
que SIjo ja no MIt'enyoro,
SOL#mjo ja no FA#t'enyoro.
ASIguantaré MIel SIteu hivern, MI
que noSOL#mmés et FA#trobo a faltar MIsempre.
SI MI SI MI
SOL#m DO#m SOL#m DO#m x2
ASIvui t'he vist.
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