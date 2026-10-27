LAM'han dit que avui vens. LAM'he posat content. FA#mDesprés de tant temps, LAsento que el cor em fa boom. REUhh! Wap ap. Uh! Ap. LAUhh! Wap. MIUhh! Wap ap. Uh! Ap. LAUhh! Ratatatata.
LATantes vegades que t'havia somiat FA#mque ja pensava que t'havia oblidat la REteva olor, LAels teus mugrons, però MIveig que no, que REno.
Perquè amb LAtu sento adrenalina com quan LAem poso fina. FA#mBaby, no vull drogues; baby, jo LAja tinc la meva nina. REEm sentia tan sol i per fi surt el sol LA SoLAlas tú y yo soLAlas tú y yo.
LAM'han dit que avui vens. LA(Uh! Wap ap ahu) FA#mM'he posat content. LA(Uh! Wap ap ahu) LASento que el cor em fa boom. REUhh! Wap ap. Uh! Ap. LAUhh! Wap. LA(Però si no vens, no em farà). MIUhh! Wap ap. Uh! Ap. LAUhh! Ratatatata.
LACom si tinguéssim 15 anys, però ja anem pels 30 FA#manys. LATot aquell temps que ens van treure ara s'ha REd'aprofitar. LANo em demanis perdó per deixar-ho tot MImoll. LAAra ja saps que les gates ho fem millor que els LAnois.
REQue em poses a cent. RECom un adolescent, FA#mvisc allò que no em van deixar viure en el meu REmoment. REUhh! Wap ap. Uh! Ap. RETot el rato fent. MIUhh! Wap ap. Uh! Ap. RETot el rato estic.
DO#Que només penso en tu, només penso en tu. FA#mNena, estic delulu si no estic amb tu. DO#Que només penso en tu, només penso en tu, però REja compto les hores perquè… MIUh! Uh! Uh! Uh!
LAM'han dit que avui vens. LAM'he posat content. FA#mDesprés de tant temps, LAsento que el cor em fa boom. REUhh! Wap ap. Uh! Ap. LAUhh! Wap. Però si no vens, no em MIfarà.
LAM'han dit que avui vens. LA(Uh! Wap ap ahu) FA#mM'he posat content. LA(Uh! Wap ap ahu) LASento que el cor em fa boom. REUhh! Wap ap. Uh! Ap. LAUhh! Wap. LA(Però si no vens, no em farà). MIUhh! Wap ap. Uh! Ap. LAUhh! Ratatatata.
Quan LAestic amb tu, ja no FA#mestic perdut. En menys REd'un minut, ho MIdeixem tot brut.
Quan LAestic amb tu, ja no FA#mestic perdut. En menys REd'un minut, ho MIdeixem tot brut.