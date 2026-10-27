Avui vull agrair (Acords)

Avui vull agrair la vida al cel

Acords Acords
Mónica Naranjo, Polifónica de Puig-reig, Jove Orquestra de Barcelona-JOSB i Banda de Gaitas Xuntaza de Catalunya
AMI♭vui vull agrair la LA♭vida al MI♭cel
i amb tu celebrar que DOmsoc SI♭viu.
AMI♭hir vaig patir tant, però aiLA♭xò és pasMI♭sat,
amb tu jo vull preSI♭gar ben MI♭fort.

Avui renaixeré un LA♭altre MI♭cop,
faré que la fosDOmcor sigui SI♭llum.
ViuMI♭ré sense cap por, gauLA♭dint del MI♭món.
Ja tindré a prop el SI♭meu aMI♭mor.

SI♭ MI♭ SI♭
SOLm SI♭ FA
SI♭ MI♭ SI♭
FA SI♭ MI♭ SI♭

LluiLA♭tem perquè estimem,
no ho RE♭dubtis LA♭mai.
L'amor dona senFAmtit a aMI♭quest món.
VenceLA♭rem, som més soferts, no RE♭ploris LA♭més,
creiem en l'espeMI♭rança aFAmvui.

ALA♭graint a Déu que aMI♭vui soc LA♭viu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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