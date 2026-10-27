A
MI♭vui vull agrair la LA♭vida al MI♭cel
i amb tu celebrar que
DOmsoc SI♭viu.
A
MI♭hir vaig patir tant, però ai LA♭xò és pas MI♭sat,
amb tu jo vull pre
SI♭gar ben MI♭fort.
Avui renaixeré un
LA♭altre MI♭cop,
faré que la fos
DOmcor sigui SI♭llum.
Viu
MI♭ré sense cap por, gau LA♭dint del MI♭món.
Ja tindré a prop el
SI♭meu a MI♭mor. SI♭ MI♭ SI♭ SOLm SI♭ FA SI♭ MI♭ SI♭ FA SI♭ MI♭ SI♭
Llui
LA♭tem perquè estimem,
no ho
RE♭dubtis LA♭mai.
L'amor dona sen
FAmtit a a MI♭quest món.
Vence
LA♭rem, som més soferts, no RE♭ploris LA♭més,
creiem en l'espe
MI♭rança a FAmvui.
A
LA♭graint a Déu que a MI♭vui soc LA♭viu.
i amb tu celebrar que
A
amb tu jo vull pre
Avui renaixeré un
faré que la fos
Viu
Ja tindré a prop el
Llui
no ho
L'amor dona sen
Vence
creiem en l'espe
A