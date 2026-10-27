Babaloco (Acords)

Babaloco, que amb la mirada desarma

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda l ultim heretge
la gossa sorda l ultim heretge
REm DO x4

BabaREmloco, que amb la mirada deDOsarma,
per REmla vorera vas curt DOde cash,
per REmla vorera vas curt DOde cash,
fugint REmde la guàrdia urDObana.
BabaREmloco, hombre habitual de la DORambla,
les teREmues frases són la teDOua llar,
el teu REmimperi del Raval DOal mar,
els teus reREmcords un fil de sobrietat dins d'una eterna reDOsaca.

SOLm LAm x4
DO

REmSenDOse direcció, sense brúixola ni timó...
REmBaDOlla-li, balla-li...

SOL LAm

REm DO REm DO x2

A la REmRambla, putes i DOkebabs i carteristes,
botiREmguers desconfiDOats i cases buides,
guiris, REmcamells, uniDOformes i secretes,
un SOLmgrup de valencians que s'avorLAmreixen el diumenge.

DeREmmanes per fumar i DOt'asseus al nostre rogle,
amb REmcerta timiDOdessa ens miraves.
El REmfum et fa somriure i DOt'allibera les paraules,
fuREmmaves, callaves, DOparlaves de ta mare.

REmBabaloco is on DOfire...
REmBabaloco is on DOfire...
REmBabaloco is on DOfire...

REm DO x8

REmCavaller de DOferro, desafiant al dimoni,
REmels va jurar DOals seus que tornaria amb diners
REm(i DOno va tornar).

REmJuga-li fort a DOla vida, les paraules són obscures,
REmi el conflicte de DOla sentència la fal·làcia més fatal.
REm DO Raval amunt, Raval avall, Raval amunt, Raval avall,
REm DO Raval, Raval, Raval, Raval, Raval...

LA#Passeja engalanada una moral europeista que no vol morir;
LA#jugarem i aprendrem esquizofrènia cultural,
LA#jugarem a ser els mediadors de la veritat;
LA#conta-li el conte a qui se'l crega.
LA#Hola, què tal? Benvinguts a Barcelona.

SOLmA la ciutat més moderna, més europea,
el ciLAmvisme patrulla els carrers,
la miSOLmsèria s'amaga i la gent guapa
no LAmvol saber res del sense papers;
a la ciuSOLmtat més bufona,
sona o no sona la siLAmrena de la veritat,
i una SOLmombra que escapa de matinada
i el ciLAmvisme que apunta i disSOLmpara a maLAmtar.

REmBabaloco is on DOfire...
REmBabaloco is on DOfire...
REmBabaloco is on DOfire...
REmBabaloco is on DOfire...

REmMai més, mai més, DOmai més,
REmmai més, mai més, DOmai més...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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