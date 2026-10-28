RE♭Baby, baby, baby, SI♭mbaby, baby, baby.
MI♭mBaby, baby, baby, LA♭baby, baby.
RE♭Baby, baby, baby, SI♭mbaby, baby, baby.
MI♭mBaby, SIbaby, LA♭baby.
RE♭Com aniràs vesSI♭mtida SOL♭quan em vinguis a busRE♭car?
De negre i seda SI♭mfina, SOL♭o això seria una obvieRE♭tat?
Diga'm quan arSI♭mribaràs per poSOL♭der-me organitRE♭zar.
Sé que mai arSI♭mribes tard, no tinc SOL♭pressa, de veriRE♭tat.
RE♭Baby, baby, baby, SI♭mbaby, baby, baby.
MI♭mBaby, baby, baby, LA♭baby, baby.
RE♭Baby, baby, baby, SI♭mbaby, baby, baby.
MI♭mBaby, SIbaby, LA♭baby.
RE♭Seràs com una aSI♭mmiga SOL♭o seràs com una aRE♭mant?
Hauré d'entreteSI♭mnir-te SOL♭i treure algo per piRE♭car.
T'ensenyaré els SI♭mmeus vinils i els meus SOL♭llibres favoRE♭rits,
et parlaré dels SI♭mmeus amics, amb algun SOL♭d'ells vas anar al RE♭llit.
I fem un brindis SI♭mper l'amor fins que s'aSOL♭cabi el liRE♭cor,
i em parles amb un SI♭mto tan dolç que la fosSOL♭cor ja no em fa RE♭por.
RE♭Baby, baby, baby, SI♭mbaby, baby, baby. (Oh! Baby)
MI♭mBaby, baby, baby, LA♭baby, baby. (Oh! Baby)
RE♭Baby, baby, baby, SI♭mbaby, baby, baby. (Oh! Baby)
MI♭mBaby, baby, baby, LA♭baby, baby. (Oh! Baby)
MI♭Baby, baby, baby, DOmbaby, baby, baby. (Oh! Baby)
FAmBaby, baby, baby, SI♭baby, baby. (Oh! Baby)
MI♭Baby, baby, baby, DOmbaby, baby, baby. (Oh! Baby)
FAmBaby, baby, baby, SI♭baby, baby. (Oh! Baby).
MI♭Baby, baby, baby, DOmbaby, baby, baby. (Oh! Baby).
FAmBaby, baby, baby, SI♭baby, baby. (Oh! Baby).
MI♭Baby, baby, baby, DOmbaby, baby, baby. (Oh! Baby).
FAmBaby, baby, baby, SI♭baby, baby. (Oh! Baby)
MI♭Baby, baby, baby, DOmbaby, baby, baby. (Oh! Baby)
FAmBaby, baby, baby, SI♭baby, baby. (Oh! Baby)
MI♭Baby, baby, baby, DOmbaby, baby, baby. (Oh! Baby)
FAmBaby, baby, baby, SI♭baby, baby. (Oh! Baby)
MI♭Baby, baby, baby, DOmbaby, baby, baby. (Oh! Baby)
FAmBaby, baby, baby, SI♭baby, baby. (Oh! Baby)
MI♭Baby, baby, baby, DOmbaby, baby, baby. (Oh! Baby)
FAmBaby, baby, baby, SI♭baby, baby. (Oh! Baby).