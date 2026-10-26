Baby only you (Acords)

Va arribar d'enlloc, plena de vida i de nous colors

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Intro: RE

LAVa arriMIbar d'enSImlloc, plena de REvida i de nous coLAlors,
va arriMIbar d'enSImlloc, en els nostres FA#mmons.
LAJo estava MIsol al loSImcal tocant la guiREtarra quan va seure al cosLAtat.
Em va dir: que MIbé que SImho fas! Deixa-m'ho toFA#mcar.

MIJo, que soc una FA#mmica tallat, al SOLterra vaig miRErar
MIi mentre m'estiFA#mrava al soSOLfà, ella em deia: MItu, només tu. MI7

LASé que era diMIvenSImdres,sortia del RE"Rio" perquè estava canLAsat
quan un MIcotxe va paRE→rar i ella SIm→va FA#mbaixar.

MIAcompanya'm a FA#mdonar el volt, que SOLavui jo em trobo REsol.
MIDins del cotxe FA#mvam fer de tot SOLi ella em deia: MItu, només tu. MI7

LABaby only MIyou, it's only SImyou, RE
LAbaby only MIyou, it's only SImyou. RE

LAEntro a la MIclasse claSImpat, m'assec al darRErere per poder dorLAmir,
ella s'asMIseu al costat SImi jo ja vaig FA#mtrempar.

MILa faldilla s'aFA#mnava apujant i jo esSOLtava al·luciREnant,
MIi mentre m'aFA#mgafava la SOLmà, ella em deia: MItu, només tu. MI7

LAEstava en un MIbanc asseSImgut, els aires m'estaven REtornant a fliLApar,
la vaig MIveure pasSImsar i em va asseFA#mnyalar.

MIAcompanya'm a FA#mdonar el volt, SOLque avui et trobo REsol.
MIEn un prat vam FA#mfer l'amor SOLi ella em deia: MItu, només tu. MI7

LABaby only MIyou, it's only SImyou, RE
LAbaby only MIyou, it's only SImyou. RE
LABaby only MIyou, it's only SImyou, RE
LAbaby only MIyou, it's only SImyou. RE

LA→Baby RE→only LAyou,
baby MI→only LAyou.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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