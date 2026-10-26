Intro:
RE LAVa arri MIbar d'en SImlloc, plena de REvida i de nous co LAlors,
va arri
MIbar d'en SImlloc, en els nostres FA#mmons. LAJo estava MIsol al lo SImcal tocant la gui REtarra quan va seure al cos LAtat.
Em va dir: que
MIbé que SImho fas! Deixa-m'ho to FA#mcar. MIJo, que soc una FA#mmica tallat, al SOLterra vaig mi RErar MIi mentre m'esti FA#mrava al so SOLfà, ella em deia: MItu, només tu. MI7 LASé que era di MIven SImdres,sortia del RE"Rio" perquè estava can LAsat
quan un
MIcotxe va pa RE→rar i ella SIm→va FA#mbaixar. MIAcompanya'm a FA#mdonar el volt, que SOLavui jo em trobo REsol. MIDins del cotxe FA#mvam fer de tot SOLi ella em deia: MItu, només tu. MI7 LABaby only MIyou, it's only SImyou, RE LAbaby only MIyou, it's only SImyou. RE LAEntro a la MIclasse cla SImpat, m'assec al dar RErere per poder dor LAmir,
ella s'as
MIseu al costat SImi jo ja vaig FA#mtrempar. MILa faldilla s'a FA#mnava apujant i jo es SOLtava al·luci REnant, MIi mentre m'a FA#mgafava la SOLmà, ella em deia: MItu, només tu. MI7 LAEstava en un MIbanc asse SImgut, els aires m'estaven REtornant a fli LApar,
la vaig
MIveure pas SImsar i em va asse FA#mnyalar. MIAcompanya'm a FA#mdonar el volt, SOLque avui et trobo REsol. MIEn un prat vam FA#mfer l'amor SOLi ella em deia: MItu, només tu. MI7 LABaby only MIyou, it's only SImyou, RE LAbaby only MIyou, it's only SImyou. RE LABaby only MIyou, it's only SImyou, RE LAbaby only MIyou, it's only SImyou. RE LA→Baby RE→only LAyou,
baby
MI→only LAyou.
va arri
Em va dir: que
quan un
ella s'as
la vaig
baby