LAHi ha una carretera MIprop de Torroella SI7que quan passis per allà MIno deixis de mirar. LAVeuràs com t'agrada MIel verd d'aquella plana, SI7el gris de la muntanya. MITot és molt senzill, LAperò res hi desentona. MILA6/9 LAJo no sé què té, MIperò MIm'imLApressiona.
LAL'altre dia anàvem MIpels volts del Montgrí SI7i un que allà passava MIs'acosta i em va dir: LA«Espatlleu les carreteres, MIus coneixeu les dreceres; SI7pel que a mi respecta, SI7ja podeu fugir!» MILALA6/9 MIEl tio es pensava que LAno érem d'aquí.
LAUna tarda anar fent cua MIcap a la platja de Pals, SI7esperant per deixar el cotxe, MIesperant per prendre el bany. LASi vols anar a Peratallada, MIval dos euros una entrada. SI7Tot això és un rotllo SI7pels que som d'aquí: SI7LALA6/9MI MIvolem àrea verda SI7LALA6/9MI SI7al Baix Ter Montgrí!
LAHi ha una carretera MIprop de Torroella SI7que quan passis per allà MIno deixis de mirar. LAVeuràs com t'agrada MIel verd d'aquella plana, SI7el gris de la muntanya. MITot és molt senzill, LAperò res hi desentona. MILA6/9 LAJo no sé què té, MIperò m'impressiona.