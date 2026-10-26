Baix Ter Montgrí (Acords)

Hi ha una carretera

Acords Acords
Sanjosex
sanjosex temps i rellotge
sanjosex temps i rellotge
LA MI SI7 MI LA MI SI7 MI

LAHi ha una carretera
MIprop de Torroella
SI7que quan passis per allà
MIno deixis de mirar.
LAVeuràs com t'agrada
MIel verd d'aquella plana,
SI7el gris de la muntanya.
MITot és molt senzill,
LAperò res hi desentona.
MI LA6/9
LAJo no sé què té,
MIperò MIm'imLApressiona.

LAL'altre dia anàvem
MIpels volts del Montgrí
SI7i un que allà passava
MIs'acosta i em va dir:
LA«Espatlleu les carreteres,
MIus coneixeu les dreceres;
SI7pel que a mi respecta,
SI7ja podeu fugir!»
MI LA LA6/9
MIEl tio es pensava
que LAno érem d'aquí.

LAUna tarda anar fent cua
MIcap a la platja de Pals,
SI7esperant per deixar el cotxe,
MIesperant per prendre el bany.
LASi vols anar a Peratallada,
MIval dos euros una entrada.
SI7Tot això és un rotllo
SI7pels que som d'aquí:
SI7 LA LA6/9 MI
MIvolem àrea verda
SI7 LA LA6/9 MI
SI7al Baix Ter Montgrí!

LAHi ha una carretera
MIprop de Torroella
SI7que quan passis per allà
MIno deixis de mirar.
LAVeuràs com t'agrada
MIel verd d'aquella plana,
SI7el gris de la muntanya.
MITot és molt senzill,
LAperò res hi desentona.
MI LA6/9
LAJo no sé què té,
MIperò m'impressiona.

SOLUllastret, LALlaREbià, MIMata i Serra de Daró…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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