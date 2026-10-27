Balada de primavera (Acords)

No tanquis la porta

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Intro: REm REmsus2

REmNo tanquis la porta,
deiSI♭xa'm que t'expliqui,
no LAmpensis que menyspreo
aDOquests teus últims REmanys.

REmPot ser podria anar-me
i SI♭no pensar en res.
Tot LAmi així, prefereixo
parDOlar-ne amb tu un cop REmmés.

Ella està a FAla porta,
espera dins SOLmel cotxe,
porta un barret LAmtaronja
i unes ulleres SI♭fosques.
Ella està a FAla porta,
espera dins SOLmel cotxe,
porta un barret LAmtaronja
i unes ulleres REmfosques.

REmEs pinta poc els llavis
(jo SI♭faig el mateix).
EnLAmcara que no ho sembli,
les DOdos som difeREmrents.

REmNo espero que m'entenguis;
de SI♭sobte,és massaestrany,
has LAmestat el meu home
més DOde dotze REmanys.

Ella està a FAla porta,
espera dins SOLmel cotxe,
porta un barret LAmtaronja
i unes ulleres SI♭fosques.
Ella està a FAla porta,
espera dins SOLmel cotxe,
porta un barret LAmtaronja
i unes ulleres REmfosques.

REmExplica als nostres fills
que la SI♭mare està de viatge.
Si LAmet demanen amb qui vaig,
DOtracta'ls amb coREmratge.

Ella està a FAla porta,
espera dins SOLmel cotxe,
porta un barret LAmtaronja
i unes ulleres SI♭fosques.
Ella està a FAla porta,
espera dins SOLmel cotxe,
porta un barret LAmtaronja
i unes ulleres REmfosques.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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