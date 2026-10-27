Intro:
REm REmsus2 REmNo tanquis la porta,
dei
SI♭xa'm que t'expliqui,
no
LAmpensis que menyspreo
a
DOquests teus últims REmanys. REmPot ser podria anar-me
i
SI♭no pensar en res.
Tot
LAmi així, prefereixo
par
DOlar-ne amb tu un cop REmmés.
Ella està a
FAla porta,
espera dins
SOLmel cotxe,
porta un barret
LAmtaronja
i unes ulleres
SI♭fosques.
Ella està a
FAla porta,
espera dins
SOLmel cotxe,
porta un barret
LAmtaronja
i unes ulleres
REmfosques. REmEs pinta poc els llavis
(jo
SI♭faig el mateix).
En
LAmcara que no ho sembli,
les
DOdos som dife REmrents. REmNo espero que m'entenguis;
de
SI♭sobte,és massaestrany,
has
LAmestat el meu home
més
DOde dotze REmanys.
Ella està a
FAla porta,
espera dins
SOLmel cotxe,
porta un barret
LAmtaronja
i unes ulleres
SI♭fosques.
Ella està a
FAla porta,
espera dins
SOLmel cotxe,
porta un barret
LAmtaronja
i unes ulleres
REmfosques. REmExplica als nostres fills
que la
SI♭mare està de viatge.
Si
LAmet demanen amb qui vaig, DOtracta'ls amb co REmratge.
Ella està a
FAla porta,
espera dins
SOLmel cotxe,
porta un barret
LAmtaronja
i unes ulleres
SI♭fosques.
Ella està a
FAla porta,
espera dins
SOLmel cotxe,
porta un barret
LAmtaronja
i unes ulleres
REmfosques.
dei
no
a
i
Tot
par
Ella està a
espera dins
porta un barret
i unes ulleres
Ella està a
espera dins
porta un barret
i unes ulleres
(jo
En
les
de
has
més
Ella està a
espera dins
porta un barret
i unes ulleres
Ella està a
espera dins
porta un barret
i unes ulleres
que la
Si
Ella està a
espera dins
porta un barret
i unes ulleres
Ella està a
espera dins
porta un barret
i unes ulleres