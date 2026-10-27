Balada del pas del món (Acords)

Caminem al trot. Cavall de tothora

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor 4 02 42
ovidi montllor 4 02 42
Intro: LAm FA LAm FA LAm SOL REm FA MI LAm

Caminem al FAtrot. Cavall de tothoLAmra.
Sempre lluny, mai a FAprop. Mira que el Déu LAmplora!
Defugint l'esSOLguard, l’horitzó REmse't menja, seré,
desFAvetllat, MIon la mort es LAmpenja.
FAVas LAmpassant. Vas passant. Vas passant.
Sense FAtemps, ple LAmd'hora!

Ulls entre buiFAdor, ignorem tempesLAmta.
Estris de doFAlor trenquen tota LAmfesta.
Albes trenquen SOLtrot. L'horitREmzó el comanden
unFAgles de la MImort. Homes t'esgarLAmrapen!
FA LAm Vas passant. Vas passant. Vas passant.
Sense FAtemps, ple LAmd'hora!

Manies són FAllunes. Desitjos són LAmsols.
Si et canten forFAtunes, llunes i LAmno sols.
Veus de SOLcristalls fins. REmCorbs cercant
deiFAxalles. Et treuMIran fils prims de cor i d'enLAmtranyes.
FA LAm Vas passant. Vas passant. Vas passant.
Sense FAtemps, ple LAmd'hora!

Déu crida el DiFAmoni, i el Dimoni, LAmDéu.
Músiques de FAsomni. Joc de cara LAmo creu.
Una cambra SOLsola fa REmel repartiment:
tu FAtacó, jo MIsola. Demà ja LAmveurem!
FA LAm Vas passant. Vas passant. Vas passant.
Sense FAtemps, ple LAmd'hora!

El camí n'és FAbreu. El trot mai no paLAmra.
L'horitzó t'emFAbeu. Una mà et seLAmpara.
Et posen de SOLdol morts REmde deu mil rostres,
i FAet manquen MIde sol amb les seues LAmcrostes.
FA LAm Vas passant. Vas passant. Vas passant.
Sense FAtemps, ple LAmd'hora!

Ai! De les garFArigues! Ai! Aquella LAmmar!
Ai! De les esFApigues! Ai! D'aquell LAmcel clar!
Ai! De l'home SOLo dona! Ai! REmL'amor com passa!
Ai! FALa brisa MIbona! Ai! La nit com LAmtraça!
FA LAm Vas passant. Vas passant. Vas passant.
Sense FAtemps, ple LAmd'hora!

Al pas deixaFAré tota la sang meLAmua.
Al pas vull deiFAxar amor i cap LAmpena.
Pensant de torSOLnar i REmtrobar tothora
que FAm'he de queMIdar ple de temps, sense LAmhora.
FA LAm De quedar. De quedar. De quedar.
Ple de FAtemps, sense LAmhora!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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