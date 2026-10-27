Intro:
LAm FA LAm FA LAm SOL REm FA MI LAm
Caminem al
FAtrot. Cavall de totho LAmra.
Sempre lluny, mai a
FAprop. Mira que el Déu LAmplora!
Defugint l'es
SOLguard, l’horitzó REmse't menja, seré,
des
FAvetllat, MIon la mort es LAmpenja. FAVas LAmpassant. Vas passant. Vas passant.
Sense
FAtemps, ple LAmd'hora!
Ulls entre bui
FAdor, ignorem tempes LAmta.
Estris de do
FAlor trenquen tota LAmfesta.
Albes trenquen
SOLtrot. L'horit REmzó el comanden
un
FAgles de la MImort. Homes t'esgar LAmrapen! FA LAm Vas passant. Vas passant. Vas passant.
Sense
FAtemps, ple LAmd'hora!
Manies són
FAllunes. Desitjos són LAmsols.
Si et canten for
FAtunes, llunes i LAmno sols.
Veus de
SOLcristalls fins. REmCorbs cercant
dei
FAxalles. Et treu MIran fils prims de cor i d'en LAmtranyes. FA LAm Vas passant. Vas passant. Vas passant.
Sense
FAtemps, ple LAmd'hora!
Déu crida el Di
FAmoni, i el Dimoni, LAmDéu.
Músiques de
FAsomni. Joc de cara LAmo creu.
Una cambra
SOLsola fa REmel repartiment:
tu
FAtacó, jo MIsola. Demà ja LAmveurem! FA LAm Vas passant. Vas passant. Vas passant.
Sense
FAtemps, ple LAmd'hora!
El camí n'és
FAbreu. El trot mai no pa LAmra.
L'horitzó t'em
FAbeu. Una mà et se LAmpara.
Et posen de
SOLdol morts REmde deu mil rostres,
i
FAet manquen MIde sol amb les seues LAmcrostes. FA LAm Vas passant. Vas passant. Vas passant.
Sense
FAtemps, ple LAmd'hora!
Ai! De les gar
FArigues! Ai! Aquella LAmmar!
Ai! De les es
FApigues! Ai! D'aquell LAmcel clar!
Ai! De l'home
SOLo dona! Ai! REmL'amor com passa!
Ai!
FALa brisa MIbona! Ai! La nit com LAmtraça! FA LAm Vas passant. Vas passant. Vas passant.
Sense
FAtemps, ple LAmd'hora!
Al pas deixa
FAré tota la sang me LAmua.
Al pas vull dei
FAxar amor i cap LAmpena.
Pensant de tor
SOLnar i REmtrobar tothora
que
FAm'he de que MIdar ple de temps, sense LAmhora. FA LAm De quedar. De quedar. De quedar.
Ple de
FAtemps, sense LAmhora!
Caminem al
Sempre lluny, mai a
Defugint l'es
des
Sense
Ulls entre bui
Estris de do
Albes trenquen
un
Sense
Manies són
Si et canten for
Veus de
dei
Sense
Déu crida el Di
Músiques de
Una cambra
tu
Sense
El camí n'és
L'horitzó t'em
Et posen de
i
Sense
Ai! De les gar
Ai! De les es
Ai! De l'home
Ai!
Sense
Al pas deixa
Al pas vull dei
Pensant de tor
que
Ple de